Meganai Mārklai nav patikusi vizīte Austrālijā - tā viņa lomu karaļnamā nav iztēlojusies

Karaļnama eksperte apgalvo, ka Megana Mārkla patiesībā nicinājusi savu vizīti Austrālijā, kurā bija devusies kopā ar vīru princi Hariju dažus mēnešus pēc kāzām.

Tīna Brauna, kura nesen izdevusi grāmatu par britu karalisko ģimeni “The Palace Papaers”, uzskata, ka Meganai ļoti nepatika “apspiest savus personīgos uzskatus”, kad viņa pildīja karalisko darbu. Viņa jutās vīlusies, ka dzīve karaļnamā ir šāda.

Viesojoties TV šovā “Lorraine” rakstniece un žurnāla “Vanity Fair” bijusī redaktore norādījusi: “Viņai nepavisam nepatika vizīte. Prezentācijas darbs, kuru darot jāapspiež savas jūtas un jāpārstāv karaļnams, viņā raisīja riebumu.”

“Tā viņa neskatījās uz savu lomu karaļnamā, pasauli. Viņa nesaprata šīs lomas jēgu un, jā, viņa guva lielus panākumus, taču viņa nevēlējās šo darbu darīt.”

“Es domāju, ka viņa ļoti pārprata to, kas notiks, kad viņa pievienosies karaliskajai ģimenei.”

Tīna Brauna ir pārliecināta, ka Megana (40) lika lielas cerības uz savu nākotni karaļnamā. Viņa augstu vērtēja princeses Diānas darbu labdarībā, taču nebija ņēmusi vērā, ka Velsas princesei bija nepieciešami ļoti ilgi gadi un smags darbs, līdz viņa pierādīja sevi kā izcilu labdarības jomā.

Salīdzinot pāragri mirušo Velsas princesi un Meganu, kura būtu viņas vedekla, ja princese aizvien dzīvotu, Tīna Brauna sacīja: “Viņa uztvēra Diānu kā globālu labdarības superzvaigzni, taču aizmirsa, ka 16 vai 17 gadus Diāna ļoti smagi strādāja karaliskajā ģimenē, veicot ārkārtīgi daudz niecīgu uzdevumu.”

“Tieši viņas šarms, ko princese ienesa darbā, ko darīja, padarīja viņu tik neparasti īpašu.”

Megana un Harijs 2020. gadā nolēma pamest karalisko ģimeni un dzīvi Londonā, lai atvēru jaunu savas dzīves lappusi Amerikas Savienotajās Valstīs. Brauna norāda, ka atšķirībā no Saseksas hercogiem Harija un Viljama mātei nebija citas izvēles.

“Patiesībā Diāna vienmēr bija kā pārmaiņu aģente. Viņa nepameta karalisko ģimeni, pasakot “es eju prom”. Viņa šķīra laulību. Vīrs nebija viņā iemīlējies, un viņai tas sagādāja mokas,” norāda Tīna Brauna.

Rakstniece uzskata, ka Harijs un Megana tagad nožēlo, ka pametuši to drošību, kāda viņiem bijusi karaļnamā. Tagad arī vairāki viņu projekti cietuši neveiksmi, savukārt Diāna turpināja plaukt un zelt, arī esot ārpus karaļnama.

Autore papildina: “Viņa izdarīja visu, ko varēja. Viņa savas ciešanas pārvērta ietekmīgā darbā, kas bija ļoti īsts un svarīgs.”

“Pēc aiziešanas no karaliskās ģimenes, viņas loma kļuva vēl globālāka, ne tikai tāpēc, ka to vēlējās, bet arī tāpēc, ka viņa nevarēja citādāk, jo bija daļa no karaliskās mašinērijas.”