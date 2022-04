Valdis Melderis par krāpšanu attiecībās: "Neuzdod jautājumu, ja nezini, ko iesākt ar atbildi"

Un šoreiz raidījuma viešņai - Naura Brikmaņa sievai Aijai Selgai Brikmanei - ir kāds trāpīgs jautājums pašam vadītājam. Viņa vēlas noskaidrot Valža Meldera viedokli par krāpšanu attiecībās un vai vajag par to runāt atklāti.

Meldera atbildes, kā vienmēr, ir trāpīgas un liek aizdomāties. Viņaprāt, pirms uzdot partnerim jautājumu “Vai esi mani krāpis?”, ir jāapdomā, kāpēc vēlies to zināt, vai vispār tev tas ir vajadzīgs, un ko iesāksi gadījumā, ja atbilde būs apstiprinoša. Mums bieži vien liekas, ka esam morāli stiprāki, nekā tas ir patiesībā un labāk spēsim ar situāciju tikt galā. Īstenībā cilvēki ir ļoti trausli un ievainojami, gan vīrieši, gan sievietes. Tāpat arī, pirms pašam atzīties sānsolī, ir jāapdomā, kāpēc to dari. Varbūt tu ar to gribi partneri sāpināt, atriebties, pakāpties?

Vai vīrieši krāpj savus partnerus biežāk nekā sievietes? Te Melderim ir pa rokai draiska atbilde - nē, vienkārši viņus biežāk pieķer!