Māksliniece Baiba Rēdere apprecas otrreiz, bet patur iepriekšējā vīra uzvārdu

Baiba stāsta, ka viņas kāzu diena bijusi vienā no siltākajām dienām šajā pavasarī. “Apprecējāmies 25. martā vien kāzu liecinieku klātbūtnē. Ja būtu iespējams, precētos tikai divatā, jo vēlējāmies šo dienu vienīgi sev. Sarakstījāmies vienā no Pārdaugavas dzimtsarakstu nodaļām, bet kāzu foto sesija notika Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā, kur zied un zaļo visu gadu,” par kāzu dienas gaitu pastāsta gleznotāja.

Māksliniecei šī ir otrā laulība. Pirms vairākiem gadiem viņa bija precējusies ar žurnālistu Gundaru Rēderu, un viņu ģimenē piedzima trīs atvases: meita Gundega un dēli Jēkabs un Gustavs. Pēc kāzām māksliniece gan atstājusi bijušā vīra uzvārdu, gan pieņēmusi jaunā vīra uzvārdu, kļūstot par Baibu Rēderi-Loginu. “Tā nu sanācis, ka no iepriekšējā uzvārda neesmu šķīrusies, bet ar to man nav nekādu problēmu, jo ar bijušo vīru izšķīrāmies draudzīgi. Šis uzvārds man ir pietiekami ilgus gadus, un nolēmu to atstāt. Cik zinu, bijušajam vīram pret to iebildumu nav,” nosaka māksliniece.

Laulību dienā Baiba bija tērpusies pašas darinātā zīda kleitā, kuru savulaik veidojusi savam kleitu zīmolam woocoon. Kleita esot nedaudz pārtaisīta sarkanos toņos un lieliski iederējās kāzu dienas formātā, kurā bija manāmi sarkanie akcenti. (Foto: no privātā arhīva)

Rēdere savas radošās darbības laikā glezno lielākoties abstrakti, pamatā eļļas tehnikā. Māksliniece piedalās izstādēs Latvijā no 2002. gada un ir sarīkojusi arī vairākas personālizstādes, piedalījusies grupu izstādēs arī ārpus Latvijas. Autores darbi arī atrodas privātkolekcijās ASV, Norvēģijā, Vācijā, Spānijā, Jaunzēlandē.

Latvijā 2022. gada janvārī Rīgas kultūras un atpūtas centra Imanta izstāžu galerijā bija aplūkojama Baibas Rēderes izstāde "Atklāsmes".

