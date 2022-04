"Citi zēni" Eirovīzijas dēļ aizgājuši no darba

Vai arī skandāls un diskvalifikācijas draudi būtu tikai labi izplānots mārketinga triks uzmanības pievēršanai? Uz to vedina domāt grupas solista Jāņa Pētersona raidījumā “Kad viņas satiekas” paustā mērķtiecība. Kā atklāj jaunais censonis, grupa negrasās kļūt par kārtējo viendienīti, un dalība Eirovīzijā ir rūpīgi izplānots pakāpiens ceļā uz starptautiski atpazīstamas Latvijas mūzikas eksportpreces statusu: “Mēs tam visam rūpīgi gatavojāmies jau pirms Eirovīzijas, mums ir kādas padsmit sagataves, lai uzreiz pēc Eirovīzijas izlaistu albumu. Nu kur tu vēl dabūsi platformu, kur uz tevi skatās 200 miljoni cilvēku - kosmisks skaitlis, simts Latvijas!”

Vai puišus nebiedē iespējamā neizdošanās un bēdīgi slavenā pašmāju publikas reakcija šādos gadījumos? Nē, uzskata Pētersons: “Tam nav pamata - konkurss ir konkurss, visādi var gadīties, ne viss ir atkarīgs no mums. Tomēr mums ir svarīga apziņa, ka no savas puses esam izdarījuši maksimāli iespējamo. Ja reiz mums ir iedota tāda zelta biļete kā no Vonkas šokolādes fabrikas, tad būtu muļķīgi to neizmantot.”

Uz savu mērķi zēni iet patiešām ar vislielāko nopietnību, darbs pie gatavošanās aizņem pilnas sešas dienas nedēļā. “Visi aizgājām no pamatdarbiem, lai sagatavotos. Mēs šo uztveram ļoti nopietni,” saka Jānis Pētersons un precizē, ka puiši gan esot paņēmuši bezalgas atvaļinājumu un darbos pēc Eirovīzijas tomēr atgriezīšoties.