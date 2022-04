Ar piedzīvojumiem Kostarikā pie skatītājiem atgriežas pašmāju seriāls "Nebaidies ne no kā"

Andreja Ēķa režisētais spriedzes seriāls balstīts uz notikumiem, kas aprakstīti Latvijas skandalozā narkokurjera Rolanda Prīverta autobiogrāfiskajā grāmatā “Nebaidies ne no kā”.

Otrā sezona ir scenāristu Viktora Duka un Zanes Zustas oriģināldarbs. Lielākā daļa seriāla darbības risinās Centrālamerikā, tāpēc filmēšana notika ne tikai Latvijā, bet arī Kostarikā, kas pazīstama ar eksotisko dabu un krāšņumu. Kā apgalvo "Go3", tad šis ir pirmais latviešu mākslas seriāls, kas filmēts tik autentiskos, tropiskos apstākļos.

“Pēc labajām atsauksmēm par seriālu pieņēmām lēmumu veidot otro sezonu, kurā būs vēl vairāk dinamikas, eksotikas un kaisles. Tas bija izaicinājums gan man, gan aktieriem strādāt tik neierastā vidē. Autentiskie apstākļi daudz krāšņāk palīdz aktierim atklāt tēla raksturu un pārdzīvojumus,” darbu Kostarikā apraksta Andrejs Ēķis.

Paralēli krimināltrillera notikumiem un vardarbīgajai narkotiku pasaulei seriālā risinās arī mīlestības līnija. Rolanda dzīvē ienāk divas nozīmīgas sievietes - avantūriste Kate un psiholoģe Anna. Kopā ar Kasparu Dumburu, Dārtu Daneviču un Mariju Linarti redzēsim arī Kostarikā pazīstamus aktierus. Filmēšanai tika piesaistīts starptautisks Centrālamerikas filmēšanas komandas sastāvs.

“Darbs pie šī seriāla kopā ar Andreju Ēķi un viņa komandu ir viena no manām vislabākajām profesionālajām un cilvēciskajām pieredzēm. Absolūta radoša brīvība, pozitīvs trakulīgums ar mērķi radīt iespējami labākos kadrus un izveidot galvu reibinošu stāstu skatītājiem. Esmu pateicīga par to, ka man bija šī iespēja un ar nepacietību gaidu gala rezultātu, jo divās nedēļās kopā piedzīvotais, kas tika nenogurstoši iemūžināts visoriģinālākajos veidos, pateicoties operatoru un tehniskā personāla maģijai uz laukuma - tā ir neaizmirstama pieredze! Es no sirds ceru, ka ikviens skatītājs sajutīs gan mūsu atdevi, azartu un spēles prieku, gan Dienvidamerikas karstuma un spriedzes sviedrus,” par otro sezonu stāsta aktrise Dārta Daneviča, kas atveido Kati.