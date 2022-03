Slavens krievu kinorežisors, kurš pirms vairākiem gadiem brīdināja par karu Ukrainā, paredz Putina neizbēgamu gāšanu

Sokurovs uzskata, ka Putina vara neciena savu tautu un atstāj novārtā pilsoņu dzīvības. "Nekad neesmu pat iedomājies, ka valsts varētu pieļaut pāreju pāri jebkāda korektuma, jebkādas cieņas pret tautu, jebkādas cieņas pret pretinieku robežām.

Lai tik daudz ļaunprātības nāktu no valsts televīzijas. Ne tikai propaganda, bet īsta ļaunprātība. Es ko tādu nekad neesmu redzējis. Jums nav nekādu tiesību apturēt attīstību šajā valstī un uzmest cilpu uz jauniešu kakla. Jums nav šo tiesību," paziņoja Sokurovs.

Režisors ir pārliecināts, ka Krievijas varasiestāžu rīcība radīs neatgriezeniskas sekas, bet karš Ukrainā Putinam beigsies ar to pašu, ko caram 1917. gadā. "Šobrīd viss virzās uz to, ka pilsoņi viņu var gāzt no prezidenta amata."

"Es paredzu, kas mūs sagaida pēc mēneša vai diviem. Nerunāšu, jo teiktais var īstenoties, bet nepateiktajam ir iespēja arī nebūt.

Bet pagaidām mēs ejam tādā pašā tempā, kā gāja, kad notika revolucionārs apvērsums Krievijā un monarhiskā režīma gāšana... Tā ir izeja uz nulles punktu. Tas mums visiem ir slikti," piebilda Sokurovs.

Vēl 2014. gada martā Sokurovs paredzēja karu Ukrainā un nāca klajā ar paziņojumu, kurā norādīja, ka militārā spēka izmantošanai pret šo valsti būs neatgriezeniskas sekas Krievijai.

Tāpat viņš aicināja Krievijas iedzīvotājus respektēt ukraiņu vēlmi dzīvot atsevišķā valstī.

Aleksandrs Sokurovs ir krievu kinorežisors. Starp viņa nozīmīgākajiem darbiem ir spēlfilma "Krievu šķirsta" un "Faust", kas apbalvota ar "Zelta lauvu" - Venēcijas kinofestivāla balvu par labāko filmu.