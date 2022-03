Ko Megana Mārkla pateica žurnālistiem pirms aizbraukšanas no Lielbritānijas?

Pirms oficiālā pasākuma Saseksas hercogiene Bakingemas pilī tikās ar zinātniekiem no visām Nāciju sadraudzības valstīm. Tikšanās noslēgumā viņa atvadījās no personāla un promejot pateica sekojošus vārdus: “Kad Megana mani uz atvadām pēdējo reizi apskāva, viņa sacīja: ‘Tam nevajadzēja tā notikt.’” Par to pastāstījis britu žurnālists un karaļnama biogrāfs Omids Skobijs.

“Darbinieki, kas bija kopā ar pāri jau kopš pirmās dienas, apraudāja beigas tam, kam vajadzēja būt par laimīgu stāstu: divi iemīlējušies cilvēki apprecas, laiž pasaulē bērnu, kalpo karalienei... Un te visam beigas. Tā vietā viņi aizbrauca no valsts,” Saseksas hercogienes vārdus atvadu reizē atceras eksperts.

