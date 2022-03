"Baudām laiku, kamēr mums tas ir dots!" - Intars Busulis šo satraucošo periodu pavada ar ģimeni

Skatuves mākslinieks žurnālam "Kas Jauns" pauž pārliecību, ka svarīgākais par visu šai satraucošajā periodā ir savu enerģiju un laiku veltīt ģimenei.

“Kā pašreizējā situācija ir mainījusi gaisotni manās mājās? Mēs, kā pieaugušie, tā bērni, protams, uzdodam daudz jautājumu – kāpēc, kā tas viss sākās, un mēģinām izprast... Apzināmies, protams, ka nu jau ir par vēlu un ir jāsāk domāt par citiem variantiem, izejām. Cenšamies iegūt pēc iespējas vairāk informācijas īstajos kanālos.

Esam arī domājuši, uz kuru pusi tad mukt, jo mums tomēr ir bērni.

Tieši ģimenes sakarā esmu mazliet satraucies, tomēr nekādu paniku mājās nesējam. Esmu tēvs, un mana atbildība ir gādāt, lai bērni nekļūtu satraukti,” strikti teic Intars, kuram ar sievu Ingu ir četras atvases.

“Mums ir paveicies ar izglītības iestādēm – bērni mācās Talsu Kristīgajā vidusskolā, kur pedagogi dara visu, lai skolēni nezaudētu drošības sajūtu savā zemē. Katru dienu mācību iestādē notiek aizlūgumi par Ukrainu un ukraiņu tautu. Mentāli mēs esam saistīti, esam ar ukraiņiem kopā lūgšanās, un to aicinu darīt arī visiem citiem.

Protams, bērnos tāpat ir apjukums, satraukums, viņi uzdod jautājumus. Bet mēs neļaujamies panikai. Savus bērnus aicinu – izmantojam šo laiku. Un to nesaku tik daudz vārdos, kā kopīgās darbībās. Biežāk samīļojamies, apkampjamies; divatā ar sievu esot, runājamies... Kā man Artūrs [mūziķis Dons – KJ] teica – nodarbojieties ar seksu kaut katru dienu... Jo jebkurā brīdī tas vadzis var lūzt, un tad būs jāņem ierocis un jāaizstāv sava zeme. Un tas ir pilnīgi iespējams, jo tas karalauks ir tepat, mums līdzās. Tā ka tagad noteikti baudām laiku, kamēr mums tas ir dots,” rosina Busulis.

Jau tad, kad Krievijas armija iebruka Ukrainā, Intars viennozīmīgi sapratis – ja, nedod Dievs, pienāks situācija, kad būs jāaizstāv dzimtās Latvijas zeme, viņš stāsies pretī iebrucējiem.

“Esmu izgājis armiju. Ja tā stunda pienāks, darīšu pilnīgi visu, kas nepieciešams. Spēlēšu orķestrī, ja vajadzēs, vākšu kritušos, kad to nāksies darīt. Šai jomā esmu bijis uz vairākām mācībām, esmu apmācīts. Protams, esmu arī šāvis; ja būs nepieciešams papildināt iemaņas, apgūšu. Ar dzimtenes mīlestību un patriotismu man viss ir kārtībā. Tāpat kā maniem bērniem. Zinām Latvijas himnu no galvas un jebkurā vietā, kur tā skan, pieceļamies un dziedam līdzi,” atklāj dziedātājs.

Sākoties karam Ukrainā, Intars Busulis soctīklos kā latviešu, tā krievu valodā nāca klajā ar publisku nosodījumu Kremlim. “Es nekad vairs nebūšu tas Intars, ko pazināt vakar. Tāpat kā daudzi no jums. Esmu ticējis, ka mūzika, tāpat kā ekonomiskās saites, diplomātija, palīdz veidot labākas attiecības un dod cerību labākai nākotnei, bet šobrīd ir jābūt absolūti skaidriem savos vēstījumos un darbos… Tā ir traģēdija abām pusēm – gan Krievijai, gan Ukrainai. Es nosodu Vladimira Putina agresiju Ukrainā, noliecu galvu ukraiņu cīņasspara priekšā un aicinu pārtraukt karu!!!” Pēc šī paziņojuma neskaitāmi Busuļa fani no Krievijas apvainojās un “atsekoja” no Latvijas dziedātāja pielūdzēju pulka.

