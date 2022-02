VIDEO: kautrīgs, apaļīgs puisis ar nepareizu sakodienu? Markus Riva stāsta par skolas laikā piedzīvoto apcelšanu

“Ja, ienākot klasē, pirmais, ko izdzirdi, ir “Ahoi, bebra kungs!”, garastāvoklis ir sabojāts visai dienai”," saka Riva.

Bijuši arī fiziskas iespaidošanas gadījumi. Vēl sliktāku situāciju padarīja tas, ka Markus savos pārdzīvojumos bijis pilnīgi viens; viņu nesaprata pat mājās, jo arī tuvākais cilvēks - mamma - tai laikā gājusi cauri smagam dzīves posmam.

Tagad mūziķis un producents ir uzdrošinājies par šo tēmu atklāti runāt kameru priekšā kanāla "360TV" raidījumā “Pasaki to skaļi”, tomēr atzīst, ka ikdienā joprojām izjūt bailes no agresīvas izturēšanās un cenšas no šaubīgām situācijām izvairīties. Tai pat laikā viņš atzīst, ka viss piedzīvotais atstājis iespaidu arī uz viņa māksliniecisko karjeru un palīdzējis radīt labākas dziesmas.

