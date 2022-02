Juris Žagars. (Foto: Rojs Maizītis)

"Neflix" sācis rādīt seriālu, kurā filmējies Juris Žagars

TV Žurnāls "Rīgas Viļņi"

Janvāra beigās platformā "Netflix" sāka demonstrēt seriālu "In From The Cold" ar Juri Žagaru vienā no lomām!