"Vīrietim jāļauj justies kā iekarotājam," - Baiba Sipeniece-Gavare uzskata, ka stiprais dzimums joprojām pēc dabas ir mednieks

Baibasprāt, vīrietis pēc dabas ir mednieks, kuram vajag to sajūtu, ka viņš ir tas, kurš sievieti iekaro. Uz Meldera vaicājumu, vai, šādi gaidot, to īsto no degungala nenocels kāda cita - aktīvāka un nekaunīgāka -, Baiba, kam pēc vārda kabatā nekad nav bijis jāmeklē, atbild, ka sievietes “arsenālā” ir daudz smalkāki paņēmieni, kā vīrietim likt nojaust par savu interesi.

Bet vai latviešu vīrieši pārsvarā izvēlas kautrīgas meitenes un baidās no skaļajām un aktīvajām? Arī par to Baibai ir savs viedoklis.

