VIDEO: Kašers atrod pierādījumus, ka kāds būries pie viņa dzīvokļa durvīm

Telekanāla "STV Pirmā!" šovā "Slavenības. Bez filtra" Kašera vīrs Jānis stāsta, ka iepriekš saņēmusi dažādas gan fiziskas, gan elektroniskas vēstules, kurās ir lamas, slikta vēlējumi un draudi, taču šis ir kas jauns: "Protams, ka man ir jautājums, ko tad mēs esam tik ļaunu kādam dzīvē izdarījuši, lai cilvēks nonāktu līdz tam, ka sāk darīt šitādas lietas."

Kašers saka, ka šī nav pirmā reize, kad uz viņu buras, un uzreiz steidz meklēt internetā, kā pareizi atbrīvoties no melnās maģijas objekta - šajā gadījumā viņam bija jāpaņem adata, tai nepieskaroties, jāieliek kulītē papīrs un viss sainis jānes pēc iespējas tālāk no mājām: "Bojājums caur noliktām lietām darbojas neatkarīgi no tā, vai jūs ticat maģijai vai nē. Šādā gadījumā var glābt tikai labā aizsardzība."

27 Foto Kašera un viņa Jāņa kāzas Dānijā 2021. gada jūnijā +23 Skatīties vairāk

Jānis gan ir skeptisks pret vīra paniku, taču norāda, ka tāpat ļaundarus vai nu šajā vai nākamajā dzīvē panāks karma.