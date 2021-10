ABBA iepriecina fanus ar vēl vienu dziesmu no gaidāmā albuma

Šī ir jau trešā dziesma no grupas nākamā mūzikas albuma "Voyage", kas nonākusi pie klausītājiem. Šis būs pirmais albums pēc popgrupas 40 gadu ilgās pauzes.

Jau ziņots, ka ABBA 2. septembrī saviem faniem ļāva ieklausīties gaidāmajā albumā, izdodot pirmās divas dziesmas: "I Still Have Faith In You" un "Don't Shut Me Down".

Jaunais albums, kas tika ierakstīts Benija Andersona leģendārajā "Riksmixningsverket" studijā Stokholmā, pilnā apmērā klausītājiem būs pieejams šī gada 5. novembrī. Tas iznāks mūzikas izdevniecības "Universal Music Group" paspārnē, un tajā būs desmit dziesmas.

Savukārt pašus mūziķus Agnetu, Bjērnu, Benniju un Annifrīdu varēs dzirdēt digitālā koncertprogrammā "ABBA Voyage", kas tiks pārraidīta īpaši projektētā koncertzālē Londonā sākot no 2022. gada 27. maija. Visi četri grupas dalībnieki būs vērojami digitālā formātā, bet ar viņiem kopā uzstāsies 10 cilvēku pavadošā grupa.

ABBA pirmais albums "Ring Ring" iznāca 1973. gadā, bet grupa ieguva pasaules slavu 1974. gadā pēc uzvaras Eirovīzijas konkursā ar dziesmu "Waterloo". Līdz šim pēdējais ABBA albums "The Visitors" iznāca 1981. gadā, bet 1982. gadā grupa izjuka.

ABBA ieraksti ir pārdoti 400 miljonos eksemplāru. Starp grupas populārākajiem hitiem ir "Fernando", "Dancing Queen", "SOS", "Mamma Mia", "Money, Money, Money", "Chiquitita" un "The Winner Takes It All".