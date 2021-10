Maijā Rīgā koncertēs ekstravagantā īru dziedātāja Rošīna Mērfija

Mērfija ir īru dziedātāja, dziesmu autore un ierakstu producente, kura popularitāti ieguva deviņdesmitajos gados kā elektroniskās mūzikas dueta “Moloko” dalībniece. Pēc “Moloko” izjukšanas viņa uzsāka solo karjeru un 2005. gadā izlaida savu debijas solo albumu “Ruby Blue”. Viņas otrais solo albums “Overpowered” tika izdots 2007. gadā un pēc astoņu gadu pārtraukuma, 2015. gadā, tika izdots mākslinieces trešais albums “Hairless Toys”, kurš tika nominēts prestižajai "Mercury" mūzikas balvai un Īrijas “Choice Music” ierakstu balvai.

Nākamajā gadā Mērfija izdeva savu ceturto albumu “Take Her Up to Monto”. Prestižais britu izdevums "NME" mākslinieci nodēvējis par deju mūzikas karalieni.

Pērnā rudenī māksliniece izdeva savu piekto studijas albumu "Róisín Machine", kas ir ļoti īpašs dziesmu krājums, veidots 10 gadu ilgā laika posmā un atzīts par mākslinieces labāko ierakstu kopš debijas albuma iznākšanas. Albums tapis kopā ar producentu DJ Parrot, kurš pazīstams arī kā Crooked Man. Jaunajā albumā īru dziedātāja apvieno elektronisko soulmūziku ar disko. "BBC Culture" albumu iekļāva “2020. gada labāko albumu un dziesmu vidū”.

Viens no jaunākajiem projektiem, pie kā darbojas Rošīna, ir viņas "YouTube" kanāls "Alises Brīnumzemē izjūtu oāze", kur vērojama performances māksla, dzīvās uzstāšanās un mākslinieces ekstravagantais tēls. Arvien vairāk Mērfija tiek uzskatīta par izpildītāju, kura pilnībā kontrolē izrādes, mūzikas un mākslas mijiedarbību. "Viss, ko es daru ir balstoties uz iekšējo sajūtu un uzticību sev," atzīst māksliniece. “Es vienmēr esmu kustībā un gadiem ilgi esmu režisējusi videoklipus. Jaunākais albums nosaukts par “Róisín Machine”, jo sevi uzskatu par mašīnu, kura nekad neapstājas.”

Mērfija ir piesaistījusi ievērojamu uzmanību un saņēmusi uzslavas par savu ekcentrisko modes izjūtu, kas spilgti novērojama arī dziedātājas koncertos. Tas ir prasmīgi apvienots ar mākslinieces muzikālo daiļradi, padarot koncerta pieredzi vēl neaizmirstamāku un neatstājot vienaldzīgos. Biļetes uz 7. maija koncertu koncertzālē "Palladium" ir pieejamas “Biļešu serviss” tīklā.