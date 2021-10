Jaunu singlu "Mammamia" izdod Eirovīzijas uzvarētāji "Måneskin"

Jaunā dziesma jau tradicionāli grupas stilam ir ierakstīta "dzīvajā", lai saglabātu neapstrādātas rokmūzikas skanējumu, bet tajā pašā laikā papildināta ar deju un klubu mūzikas pieskaņu. Dziesmas vēstījums ir par to, kā tavu uzvedību uztver apkārtējie, bet tavi patiesi nodomi un domas ir tiem gluži pretēji.

"Måneskin" (tulkojumā no dāņu valodas – mēnessgaisma) ir Itālijas rokgrupa, kura pēc uzvaras Eirovīzijas dziesmu konkursā ir kļuvusi par globālu fenomenu un, pateicoties viņu beidzamajiem singliem “Zitti E Buoni”, “I Wanna Be Your Slave” un “Beggin", pāris mēnešu laikā kļuvuši par globāli vienu no visvairāk mūzikas straumēšanas platformās atskaņotajiem māksliniekiem. Ciparos runājot - tie ir vairāk nekā trīs miljardi straumējumu kopā.

Grupas ieraksti ir sasnieguši 24 platīna un 16 zelta statusus visā pasaulē, kā arī liels sasniegums ir divu singlu vienlaicīga atrašanās prestižajā Lielbritānijas pārdoto dziesmu Top 10.

2022. gada 11. martā grupa uzstāsies Rīgā.