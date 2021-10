VIDEO: Kaspara Kambalas sieva sūdzas, ka vīrs iedzen viņu kompleksos

Tas mīlnieku starpā izraisījis konfliktu par sievietes "blondo" braukšanas stilu. "Es runāju nevis par to, ka brauc labi, bet gan par to, ka neklausies, kur jābrauc, atslābsti. Es ierēcu, ka es tev saku, kur jābrauc, bet tu neklausies un tāpat izdomā, kur jābrauc. To es saku," tā Kaspars Kambala.

Uz to viņam Olga atbild šādi: "Kad braucām no Kristapa, tad atkal sākās. Kaspars sāka kaut ko pukstēt. Un tad jau es viņam vienkārši atbildēju. Apnika. Nu, cik var. Vienreiz jau dzirdēju un sapratu visu par savu braukšanas stilu. Nevajag man vēlreiz atkārtot. Bet viņam vajadzēja vēl un vēl. Pareizi, ka uzvelkos, jo mani par kaut kādu muļķi uzskata, bet es ļoti labi zinu, ka jebkurai meitenei, iesēžoties džipā, trīcēs kājas un rokas, nezinās, ko darīt. Nevajag iedzīt mani tajos kompleksos, ka es nepareizi braucu vai vēl kaut ko. Cik var vienu un to pašu - bloņģinka, bloņģinka, bloņģinka. Kad visu laiku tev to saka, psiholoģiski tad arī tāds paliec."

"Viņš ir galvenais ģimenē. Es tam arī piekrītu. Vienkārši es ar savu ego nevaru visu laiku pakļauties. Es esmu paklausīga sieva, bet kādreiz izlien tas mans, ka es jau pati māku," turpina Olga, kura jau kopš autovadītāja apliecības iegūšanas vadot džipus.

