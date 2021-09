Nākamvasar Rīgā viesosies kanādiešu rokeri "Billy Talent"

Grupa Rīgā viesosies sava jaunākā albuma “Crisis Of Faith” reklamēšanas ietvaros. Albums pie klausītājiem nonāks nākamā gada 21. janvārī.

"Billy Talent" ir starp desmit komerciāli visveiksmīgākajām kanādiešu grupām. Kanādas roka radio viņi ir ieguvuši trīs Nr 1. hitus, kuri 20 nedēļas pēc kārtas saglabāja pirmo pozīciju topā. Ar vairāk nekā vienu miljonu pārdotu albumu kopiju Kanādā un vairāk nekā trīs miljoniem starptautiskā mērogā grupa turpina iekarot mūzikas albumu topu virsotnes.

Grupas debijas albums “Billy Talent” tika izdots 2003. gada rudenī un saņēma atzinīgu novērtējumu mūzikas kritiķu vidū. Ar hitiem “Try Honesty”, “The Ex”, “River Below” un “Nothing to Lose” albums sasniedza Kanādas albuma topa sesto vietu un trīskāršu platīna statusu, kā rezultātā tika saņemtas arī divas prestižās “Juno Awards” balvas – “Gada labākais albums” un “Gada labākā grupa”.

Arī grupas nākamie albumi - “Billy Talent II” & “Billy Talent III” - ir saņēmuši trīskāršu platīnu statusu. Grupas pagaidām beidzamais, 2016. gadā izdotais albums “Afraid of Heights” debitēja mūzikas albumu topā pirmajā vietā ne tikai Kanādā, bet arī Vācijā, Šveicē un Austrijā.

“Reckless Paradise”, “Beg To Differ (This Will Get Better)”, “Forgiveness I+II” un “End of Me” ir dziesmas no grupas sestā albuma “Crisis Of Faith”. Jautāts par to, ko klausītāji var sagaidīt no jaunā albuma, grupas solists Bens komentē: “Mēs šajā ierakstā demonstrēsim sarežģīto, daudzslāņaino visumu, kas ir Billy Talent, jo katra albuma dziesma ir atšķirīga no iepriekšējās, tomēr vienlīdzīgi svarīga un spēcīga. Šis ir labākais materiāls, pie kā esam strādājuši, un ar to ļoti lepojamies.”