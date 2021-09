VIDEO: Igo atklāti par dramatisko autoavāriju, četrām dienām komā un kritienu no 14 metru augstuma

Viena tāda trauma bijusi jaunībā, kad dziedātājs nokritis no 14 metru augstuma. "Es biju atgriezies no Viļņas, tur kā reizi bija noticis rokfestivāls, kurā biju ieguvis ļoti augstu novērtējumu, spēlējot vijoli un dziedot, tā varbūt pat bija pirmā vieta. Es Liepājā pārvietojos pusmetru virs zemes, jo likās, ka nu jau viss ir sasniegts. Tā es tur staigāju no vienas alus mucas pie otras," TV raidījumā "Pasaki to skaļi" pastāstījis Igo.

"Es tāds līksms tur biju kādu dienu varbūt, un tad bija skaidrs, ka man pa pēdām nāk Agra, mana pirmā sieva. Kaut kur kāds mani nostučīja. Metalurga kultūras namā mums bija mēģinājumu istaba. Es tā kā pamukdams uzgāju augšā pa kāpnēm, kamēr uz skatuves spēlēja grupa "Credo". Tad, kad koncerts bija beidzies, es pa maliņu aizgāju līdz vidum un pēkšņi ieraugu, ka tur stāv Agra, kas saka: "Iguci, ejam mājās." Es kaut kā gāju pa taisno pie viņas, nevis pa maliņu. Pēc pāris soļiem es izkritu cauri piekaramajiem griestiem," atminas Igo.

Ap divtūkstošo gadu Igo iekļuva auto avārijā, kas, viņa vārdiem sakot, bija vairāk dramatiska, nevis traģiska, jo neviens negāja bojā. "Atbalsts, ko es jutu diendienā ik stundas no pazīstamiem un arī pavisam nepazīstamiem cilvēkiem... Pirmais koncerts bija pēc četriem mēnešiem. Pirms tam mēs divas dienas bijām mēģinājuši Vaivaru centrā, bija atvesta skaņu tehnika. Principā es sapratu, ka varēšu nodziedāt koncertu. Mēs ar draugiem, protams, ārsta pavadījumā, devāmies uz Olaini, kur es sniedzu to koncertu, ko biju palicis "parādā" saviem klausītājiem. Tā bija man pašam zīme sev, ka es esmu atpakaļ, būšu atpakaļ. Šis koncerts notika, mani uzstiepa ceturtajā stāvā, aizvilka aizkarus, nosēdināja uz bāra krēsla. [..] Divas nedēļas pēc šī koncerta es cēlos no gultas un mācījos staigāt," tā mūziķis.

Uz jautājumu, vai pēc četrām komā pavadītajām dienām viņš palika citādāks, mūziķis atbildēja šādi: "Es domāju, ka tā sajūta ir drīzāk citiem. Bija arī pietiekami ilgs laiks, kad es runāju jocīgas lietas, un es domāju, ka pēc tādām traumām tas ir dabiski, jo savu lomu spēlēja arī medikamenti. Es pieļauju, ka varēju divus trīs teikumus būt kā pazīstamais Igo, bet tad pēkšņi, kas cits - pag, pag, nav īsti labi. Bet diemžēl mums ir jāsadzīvo ne tikai ar citiem, bet arī ar sevi."

