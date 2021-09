Mirusi hita "Yes Sir, I Can Boogie" izpildītāja un dueta "Baccara" dalībniece

Ziņa par viņas nāvi parādījās kolektīva "Instagram" kontā. Dziedātāja mirusi 11. septembrī Madridē ģimenes lokā. Marija bija pazīstama kā viena no dueta "Baccara" dibinātājām.

Duetu viņa izveidoja 1977. gadā, kad strādāja par flamenko dejotāju uz Fuerteventura salas. Sākumā duets izpildīja citu grupu dziesmas, bet slavu iemantoja pēc pirmā singla "Yes Sir, I Can Boogie" iznākšanas.

Singls kļuva mega populārs Eiropā. Tas bija pārdotākais sieviešu grupas singls tajā laikā. 1987. gadā "Baccara" izlaida nākošo singlu "Sorry, I’m a Lady", kas arī kļuva par hitu.

Tajā pašā gadā "Baccara" uzstājās "Eirovīzijā", ieņemot septīto vietu. Grupa izlaida vēl divus albumus, bet 80. gadu vidū kolektīva dalībnieces šķīrās, izlaižot divus konkurējošus projektus - "Baccara" un "New Baccara".

Marija 2015. gadā. (Foto: imago images/Eventpress/Scanpix)

Par jauno Marijas partneri kļuva Marija Peresa, ar kuru viņa ierakstīja dziesmas "Touch Me", "Fantasy Boy" un "Call Me Up". Pēc Peresas aiziešanas no grupas 2008. gadā viņu nomainīja cita dziedātāja.