Aligators sagrauž uzmācīgu tūristu dronu un sāk kūpēt kā skurstenis

Sociālā tīkla „TikTok” lietotāja ar segvārdu „devhlanger” publicējusi video, kas skatītājiem izraisīja pretrunīgas emocijas. Nofilmētajā materiālā redzams, ka aligators satver dronu, kas pielidojies ļoti nelielā atstatumā, un sāk to košļāt. Drīz vien no plēsoņas mutes izplūst dūmi un aizkadrā dzirdami saucieni: „Neēd to, Džordž. Nē!”