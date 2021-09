Leģendārā zviedru popgrupa "ABBA" pēc 40 gadu pauzes atgriežas ar jaunām dziesmām un koncertu

"ABBA", viena no visu laiku veiksmīgākajām mūzikas apvienībām pasaulē, oficiāli paziņojusi par atkalapvienošanos. Atzīmējot grupas pēdējā studijas albuma "The Visitors" 40. gadadienu, ABBA izziņojusi iespaidīgu koncertprogrammu "ABBA Voyage", kurā būs iekļauti arī divi jauni singli "I Still Have Faith In You" and "Don’t Shut Me Down", kā arī gaidāmo albumu. Digitālā koncertprogramma notiks īpaši projektētā koncertzālē Londonā sākot no 2022.gada 27.maija un tajā visi četri grupas dalībnieki būs vērojami digitālā formātā, bet ar tiem kopā uzstāsies 10 cilvēku pavadošā grupa.



Grupas jaunais albums "Voyage" tika ierakstīts Benija Andersona leģendārajā "Riksmixningsverket" studijā Stokholmā, un tas iznāks mūzikas izdevniecības Universal Music Group paspārnē 2021. gada 5. novembrī. Pirmās divas dziesmas "I Still Have Faith In You" un "Don't Shut Me Down" izdotas 2.septembrī.

Koncertprogrammas "ABBA Voyage" tapšanā piedalījušies: producente Svana Gisla (David Bowie Blackstar/Lazarus, Beyoncé and Jay Z for HBO, Springsteen and I), producents Ludvigs Andersons (And Then We Danced, Yung Lean - “In My Head”, Mamma Mia! Here We Go Again), režisors Beillijs Valš (Flashbacks of a Fool, Being James Bond, Springsteen and I), izpildproducents Johans Renks (Spaceman, David Bowie Blackstar/Lazarus, Chernobyl) un horeogrāfs Veins Makgregors CBE (The Royal Ballet, Company Wayne McGregor, Paris Opera Ballet).

"ABBA Voyage" biļetes būs pieejamas 5. septembrī, no pulkst. 10:00 faniem, kuri iepriekš pasūtījuši albumu oficiālajā ABBA veikalā, un pirmdien, 6. septembrī, no pulkst. 10:00 tiem, kas iepriekš reģistrējušies. Vispārējā biļešu pārdošana sāksies otrdien, 7. septembrī plkst. 10.00. Sīkāka informācija atrodama vietnē abbavoyage.com.