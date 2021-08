Nedēļas jaunumi "Tet+" - drāma par smagu tēmu un stilīgs seriāls

Neticamas attiecības

"Labākie no ienaidniekiem" ("The Best of Enemies") ir patiess stāsts par teju neiespējamām attiecībām starp pilsoņu tiesību aktīvisti Annu Atvateru un vietējo Kukluksklana līderi C. P. Elisu.

Rasu naida pilnajā 1971. gada vasarā Atvatere un Eliss sanākuši kopā, lai kopīgi piedalītos vietējās komūnas samitā par skolu segregāciju Durhamā. Notiekošās debates un cīņa drīz vien noved pie pārsteidzošiem atklājumiem, kas abu dzīves izmaina uz mūžu.

Biogrāfisko drāmu "Labākie no ienaidniekiem" skatieties "Tet+ Kino" angļu valodā ar subtitriem latviešu vai krievu valodā.

Kāpēc sievietes nogalina

Aizraujošais seriāls "Kāpēc sievietes nogalina" ("Why Women Kill") atgriežas ar jaunu sezonu.

Tas ir stilīgs, šokējošs, drāmas un humora pilns stāsts. Otrās sezonas notikumi risinās 1949. gadā, pētot, ko nozīmē būt skaistam, slēpjot patiesību aiz fasādēm, kuras cilvēki demonstrē pasaulei. Tāpat tiek atklāts, kā sabiedrība ignorē un noraugās uz šādas izlikšanās dzīves sekām un uz ko viena sieviete ir gatava, lai beidzot būtu piederīga.

Kāpēc sievietes nogalina skatieties "Tet+ Filmas un seriāli" latviešu vai angļu valodā.