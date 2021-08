Ilgi gaidītā uzvara. Britnijas Spīrsas tēvs piekrīt atkāpties no aizbildņa pienākumiem

Jaunais notikumu pavērsies ir milzīga uzvara popzvaigznei, kura tēva aizbildnībā atrodas jau 13 gadus. Pēc tam, kad Britnija 2007. gadā pārcieta nervu sabrukumu, gadu vēlāk tiesa par viņas oficiālo aizbildni iecēla tēvu Džeimiju Spīrsu.

Taču šo 13 gadu laikā daudz kas ir mainījies. Britnija izķepurojās no garīgās krīzes, viņa atkal kāpa uz skatuves un uzstājās. Viņai vairāku gadu garumā bija savs šovs Lasvegasā, kas ienesa simtiem miljonu dolāru.

Britnija jau vairāku gadu garumā tiesas ceļā cenšas atbrīvoties no tēva aizbildniecības, jo viņam pieder pēdējais vārds ne tikai par meitas karjeru un naudu, bet arī par privāto dzīvi.

Šovasar tiesas sēdē, kurā Britnija kārtējo reizi lūdza atstādināt tēvu no pienākumiem, viņa pirmo reizi publiski komentēja aizbildniecību.

Tiesā dziedātāja pastāstīja, ka pašreizējā vienošanās paredz viņai lietot kontracepcijas līdzekļus, kā arī liedz salaulāties ar viņas draugu Semu Asghari. Viņa šo gadu laikā esot sazāļota un spiesta uzstāties pret savu gribu.

Šā gada jūlijā Britnija pieņēma darbā jaunu advokātu. Metjū Rozengarts jau trīs nedēļu laikā guva vērā ņemamus panākumus savas klientes interešu vārdā. Augusta sākumā viņš pieprasīja Džeimija Spīrsa “tūlītēju atstādināšanu” no aizbildņa pienākumiem un plānotās tiesas sēdes pārcelšanu no 29. septembra un 23. augustu. Savu prasību viņš pamatoja ar to, ka ieilgusī tiesa negatīvi ietekmē Britnijas garīgo veselību.

Dziedātājas juridiskā komanda norādīja, ka ikkatra diena, ko viņa pavada Džeimija aizbildniecībā, ir kā “kaitējums, no kura iespējams izvairīties”.

“Spīrsas kundzes emocionālajai veselībai un labklājībai ir jābūt vissvarīgākajam aspektam,” norādīja pārstāvji, piebilstot, ka tēva atcelšana no aizbildņa pienākumiem šobrīd ir “kritiski svarīga”.

Dokumentos pausts, ka visas ieinteresētās puses redz - Spīrsa kunga aizbildniecība ir pretrunā ar Britnijas interesēm, veselību un labklājību.

Rozengarts norādīja, ka aizbildņa atcelšanai ir daudz “likumīgu un pārliecinošu iemeslu”: “Ir pienācis laiks beigt Spīrsa kunga valdīšanu.”

Advokāts arīdzan brīdināja 69 gadus veco Džeimiju Spīrsu, ka viņam draud lielas juridiskas izmaksas, ja viņš turpinās ignorēt meitas prasības un neatkāpsies no aizbildņa pienākumiem.

Džeimija Spīrsa lēmumu atkāpties no aizbildņa pienākumiem, Britnijas advokāts Rozengarts šobrīd nosaucis par “lielu uzvaru”. Viņš arīdzan norāda, ka plāno izmeklēt Spīrsa kunga rīcību pēdējo 13 gadu laikā un saukt viņu pie atbildības.

Ceturtdien Džeimijs Spīrss iesniedza Losandželosas Augstākajā tiesā savu atbildi uz dziedātāja lūgumu par viņa atstādināšanu, paziņojot par lēmumu atkāpties. Viņš sacīja, ka sadarbosies ar tiesu pārejas posmā, taču neprecizēja laiku, kad varētu atkāpties no amata.

Britnijas tēva iesniegumā teikts, ka viņam ir jāpabeidz iesāktas lietas, pirms viņš var nodot vadības grožus. “Kad šie jautājumi tiks atrisināti, Spīrsa kungs varēs atkāpties,” norādīts tiesas dokumentos. “Bet nav steidzamu apstākļu, kas attaisnotu Spīrsa kunga tūlītēju atstādināšanu.”

Spīrsa advokāts kā atkāpšanās iemeslu min sava klienta “publisko cīņu ar meitu”, taču tajā pašā laikā norāda, ka “nav faktiska iemesla viņu atstādināt vai atsaukt no amata”.

