Karaliskā ģimene pieļāvusi liktenīgu kļūdu attiecībā uz Meganu un Hariju, ir pārliecināta eksperte

Eksperte nosaukusi vienu no iespējamiem iemesliem Meganas Mārklas un prinča Harija bezgalīgajiem publiskajiem konfliktiem ar karalisko ģimeni. Viņasprāt, karaliene Elizabete II pieļāvusi liktenīgu kļūdu, kad nākamais Saseksas hercogs un hercogiene tikko paziņoja par saderināšanos.

Britu žurnāliste Kamilla Tomini norāda, ka pēc tam, kad ziņa par prinča Harija un Meganas Mārklas saderināšanos kļuva zināma plašākai sabiedrībai, karaliene žurnālistus ar mazdēla nākamo sievu neiepazīstināja tādā pašā veidā, kā to savulaik izdarīja ar tikko kā saderināto Keitu Midltoni, sava mazdēla prinča Viljama nākamo sievu.

Tomini izdevuma “Telegraph” karaļnama rubrikā publicētajā rakstā pils nespēju pret Meganu izturēties tāpat kā pret Keitu raksturojusi kā “lielu sarūgtinājumu”. Viņa ir pārliecināta, ka tas, iespējams, ir palīdzējis sekmēt Harija un Meganas nostāju “pret presi”, kādu pāris saglabā aizvien.

Runājot par karaliskās ģimenes sarežģītajām attiecībām ar plašsaziņas līdzekļiem, Tomini pieminējusi neseno interviju ar prinča Čārlza sievu Kamillu Pārkeri-Boulzu. Pat neskatoties uz to, kā prese pret viņu izturējās agrāk, Kornvolas hercogiene pret žurnālistiem ir draudzīga. “Nedēļas nogalē parādījās mans raksts par Kornvolas hercogieni, kurā viņa stāsta, cik ļoti viņai patīk sarunāties ar mums, “skribelētājiem”. Turklāt to viņa saka, pat neraugoties uz to, ka deviņdesmitajos gados un pēc gadsimtu mijas tabloīdi par viņu rakstīja tikai kā par “nīstāko sievieti Lielbritānijā” un pat atļāvās nosaukt par “sabiedrības ienaidnieku numur 1”, – atzīmē Tomini.

Spiedienu, kādu no medijiem izjūt Harijs un Megana, nevar salīdzināt ar vajāšanu, kādu nācās pārciest Kamillai Pārkerei-Boulzai, – uzskata Tomini.

“Kamillas pārdzīvotais liek Harija un Meganas attiecībām ar laikrakstiem izskatīties kā vieglai pastaigai parkā. Bet Saseksas hercogi joprojām ir paši lielākie preses pretinieki,” – žurnāliste dalās pārdomās savā rakstā.

Kamilla Tomini pieņem, ka šāds naids pret medijiem no prinča Harija un viņa sievas puses nebūtu radies, ja karaliskie žurnālisti jau no paša sākuma būtu pienācīgi iepazīstināti ar Meganu, kā tas bija Keitas Midltones gadījumā. “Man vienmēr ir bijis ļoti žēl, ka pils nav pienācīgi iepazīstinājusi karalisko presi ar Meganu – kā tas notika, kad Keita Midltone saderinājās ar princi Viljamu. Tikai tad, kad karaliskā ģimene un žurnālisti tiekas aci pret aci, abas puses sāk saprast, ka viņiem, iespējams, ir daudz vairāk kopīga, nekā viņi domā,” piebildusi Tomini.

Iespējams, ka nevēlamā uzmanība no mediju pārstāvju puses bija viens no iemesliem, kāpēc Harijs un Megana atteicās no karaliskajiem pienākumiem un pārcēlās dzīvot uz ASV.

