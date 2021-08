Džejs Pikets (1961-2021). (Foto: ddp/Sunfilm / Vida Press)

Filmēšanas laukumā miris amerikāņu ziepju operu veterāns Džejs Pikets

60 gadu vecumā viņsaulē aizgājis ziepju operu veterāns Džejs Pikets, zināms no lomām tādos ASV populāros seriālos kā "General Hospital" un "Days of Our Lives".