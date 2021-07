"Es gribu būt tavs vergs," - ar jaunu videoklipu klajā nāk Eirovīzijas uzvarētāji

2016. gadā Romā dibinātā itāliešu rokgrupa Eirovīzijā maijā triumfēja ar hitu "Zitti e Buoni".

Nu "Måneskin" publiskojusi savu jaunāko veikumu - video dziesmai "I Wanna Be Your Slave" -, tas viņu "YouTube" kanālā noskatīts jau vairāk nekā piecus miljonus reižu. Tāpat kā Eirovīzijas uzvarētājdziesma, arī "I Wanna Be Your Slave" iekļuvusi prestižajā "Billboard Global 200" topā.

Tagad dziesmai izdots arī videoklips.