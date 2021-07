Britnijas Spīrsas cīņā par neatkarību parādījusies cerība

“[Britnijas] potenciāls šobrīd neapšaubāmi atšķiras no iespējām 2008. gadā, un viņai vairs nav jādzīvo pēc tiem standartiem, kuru vārdā viņa nevar pieņemt darbā advokātus,” savā iesniegumā norādījusi Linna Spīrsa. “Tas bija pirms 13 gadiem. Jau daudzus gadus Britnija var pati parūpēties par sevi un faktiski šīs aprūpes laikā ir nopelnījusi simtiem miljonu dolāru kā starptautiska zvaigzne.”

Saistītās ziņas Britnijas Spīrsas mokas turpināsies. Tiesa noraida lūgumu atbrīvot tēvu no aizbildniecības Piespiedu kontracepcija, sazāļošana un izlikšanās soctīklos: Britnija Spīrsa beidzot izstāsta visu "Raudāju divas nedēļas," Britnija Spīrsa komentē dokumentālo filmu par viņas aizbildnību

Neilgi pirms advokāta atteikšanās no turpmākās lietas Britnija Spīrsa atvadījusies arī no sava menedžera, ar kuru bija kopā nostrādājusi 25 gadus. Paziņojot par aiziešanu no amata, Larijs Rūdolfs norādījis, ka Britnija tagad arī esot oficiāli gatava doties pensijā. Pēc paziņu teiktā, dziedātāja esot priecīga par personāla maiņu un “beidzot ar cerību skatās nākotnē”.

“Pēc viņas domām, cilvēki aiziet no saviem ieņemamajiem amatiem, jo zina, ka viņa runā patiesību,” kāds paziņa norādījis “E! News”. “Viņa izjūt atvieglojumu par advokāta atvaļināšanos un cer, ka iespēja pašai izvelēties sev advokātu pārliecinās tiesnesi izbeigt aizbildniecību. Viņa cenšas būt pacietīga un gaida, kas notiks tālāk. Viņa priecājas, ka viss sācis mainīties un patiesība visbeidzot nākusi gaismā.”

46 Foto Tāda ir Britnija Spīrsa - soctīklu fotogrāfijās, uz skatuves un reālajā dzīvē +42 Skatīties vairāk