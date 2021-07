Megana Mārkla piedzīvo vēl vienu triecienu. Viņas darba nav karalienes interneta grāmatnīcā

Meganas Mārklas pirmā grāmatiņa bērniem “Soliņš” (“The Bench”) nav iekļauta karalienes interneta veikala bērnu grāmatu sadaļā. Par to var pārliecināties, aplūkojot veikala mājaslapu "RoyalCollectionShop.co.uk" un atrodot tajā bērnu grāmatu nodaļu.

Šeit par 6,99 sterliņu mārciņām iespējams iegādāties grāmatu par to, kā lācītis Padingtons apmeklēja pili (“Paddington at the Palace”). Savukārt par 4,99 sterliņu mārciņām var nopirkt grāmatu par cūciņu Pepu. Tajā stāstīts, kā viņa satiek karalieni (“Peppa Pig Meets the Queen”).

Foto: Ekrānuzņēmums

Megana Mārkla (39) jau agrāk atklāja, ka sarakstīt grāmatu viņu iedvesmojis mazs dzejolītis, kas viņai ienācis prātā, vērojot, kā vīrs princis Harijs pagalmā auklē abu dēliņu Ārčiju. Viņa šo četrrindīti vēlāk pasniegusi Harijam kā dāvanu viņa pirmajā Tēva dienā, bet pēc tam aizdomājusies par grāmatas tapšanu, - informē laikraksts “The Sun”.

Bagātīgi ilustrētā grāmata tūlīt pat ierindojās “New York Times” pārdotāko bilžu grāmatu skaitā, taču pirmajā nedēļā pēc nonākšanas pārdošanā Lielbritānijā tā neiekļuva pat pirktāko grāmatu TOP 50. Pārdots bija vien 3212 eksemplāru, kas ir mazs skaits valstij ar 68 miljoniem iedzīvotāju. Saseksas hercogienes grāmata veikalu plauktos nonāca šā gada 8. jūnijā.

Meganas Mārklas grāmatā ir 40 lappuses un tā maksā 12.99 sterliņu mārciņas.

Grāmatas pārdošanas rādītāji pēc nedēļas nokritās par 95 vietām zemāk, un tā vairs nebija atrodama “Amazon” 100 pirktāko skaitā Lielbritānijā, kas pamudināja pazemināt cenu gandrīz par 40 procentiem.

Karaliskās kolekcijas veikala mājaslapā pie bērnu grāmatām ierakstīts šāds vēstījums: “Lieciet bērnus gulēt ar stāstiem no oficiālā karaļnama dāvanu veikala.”

Foto: Ekrānuzņēmums

“Stāstiet pasaku par to, kā karaliene meklēja ideālo dzimšanas dienas kroni, ko likt galvā savā ballē, kā lācītis Padingtons apmeklēja Bakingemas pili vai cūciņa Pepa satika karalieni.”

“Šīs grāmatas ir pārpilnas krāsainām ilustrācijām un apburošiem stāstiem, kas noteikti iedvesmos bērnus.”

Lasītāju domas par hercogienes Meganas grāmatu ir ļoti dažādas. Vieni to novērtējuši kā “skaistu piemiņu”, citi kā “daļēji literāru iedomības projektu”.

Neglaimojošās atsauksmēs grāmata raksturota kā “salkana, kurai trūkst sižeta līnijas”. Kāds no lasītājiem izteicies, ka viņi ģimenē “ļoti gribējuši, lai grāmata patiktu”, bet tomēr ir vīlušies.

“Man patiešām ļoti gribējās, lai grāmata man patīk. Gribējās noticēt izdevējiem, ka viņi izvēlējušies izdot to, kas ir labs,” secina vīlies lasītājs.

“Nav iespējams atrast daudz pozitīvā. Tā neaizrauj un neattaisno klasifikāciju kā bērnu grāmata. Tā ir sentimentāla, ar tādu kā nedaudz patosa pieskaņu,” vietnē Amazon raksta kāds pircējs.

Izdevuma “The Evening Standard” autore Emīlija Filipsa atzīst, ka viņas bērnam ļoti patikusi šī “nomierinošā” grāmatiņa, kas lasīta priekšā, taču viņa piebilst, ka vietām rakstu darbs bijis “nedaudz salkans”.

Savukārt “The Telegraph” žurnāliste Klēra Alfrija to noraksturojusi ļoti skarbi, nosaucot par “daļēji literāru iedomības projektu”.

Pozitīvākā atsauksme parakstīta ar virsrakstu “Skaista piemiņa”. Lasītājs izlasīto grāmatu raksturo šādi: “Dzejolis ir jauks. Īsti nesaprotu negatīvās atsauksmes. Tā ir skaista grāmata, kas vairāk domāta tēvam vai vecākiem, ko palasīt bērnam un likt viņam pasmaidīt. Maniem bērniem ļoti patika aplūkot ilustrācijas un norādīt uz “tēti”.”

Intervijā “US Radio” programmai “NPR Weekend” pati Megana atzina, ka lielākais viņas literārā darba cienītājs esot divus gadus vecais dēls Ārčijs.

“Es zināju, ka mūsu dēls iemīlēs grāmatu, un tas ir lieliski! Viņam piemīt negausīga apetīte pēc grāmatām. Viņš nepārtraukti prasa, lai mēs viņam palasītu atkal un atkal. Es ar lepnumu varu pateikt: “Mamma grāmatiņu “Soliņš” uzrakstījusi tev.” Brīnišķīga sajūta,” sarunā ar NPR producenti Samantu Balabanu izteikusies Megana Mārkla. “Katrs vērīgs lasītājs varēs atrast aizkustinošas atsauces, ko esam tur paslēpuši – to skaitā ir arī mana un mana vīra mammas mīļākā ziediņa – neaizmirstulītes – zīmējums. Šajā grāmatā ir daudz mīļu un mums nozīmīgu nianšu un, protams, mīlestības.”

