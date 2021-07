Īsi pēc Jāņu svinībām Einars Repše tviterī savus sekotājus informēja, ka uzrakstījis īsu eseju. “Šķita, ka man ir ko teikt mūžsenajā diskusijā par to, kas tad ir brīvā griba, kur tā rodas un vai tā ir vai nav tikai ilūzija. Darbs un evolūcijas algoritmi, manuprāt, spēlē šeit svarīgu lomu. Es nezinu, vai arī citi domā līdzīgi,” vēstīja Repše.

Žurnāla "Kas Jauns" aicināts pastāstīt ko vairāk par šo eseju, Repše rosināja vispirms to izlasīt. Tikai tad viņš būšot gatavs nopietnākai diskusijai. Tikmēr esejas aprakstā lasāms: “Šī ir ļoti īsa eseja par brīvo gribu, evolūciju un apziņu. Tas ir mēģinājums, iespējams, jaunā veidā izskaidrot, kas ir brīvā griba, kā tā veidojas un kāpēc tā nav ne iepriekš noteikta, ne nejauša. Darbs un evolūcijai līdzīgi procesi var būt ļoti svarīgi, veidojot mūsu brīvo gribu un, iespējams, pat apziņu. Vai to var izdarīt arī dzīvnieki? Pat augi? Vai ir kādi pamatoti iemesli, kāpēc pareizi organizētas mākslīgā intelekta iekārtas nevarētu darīt tieši to pašu? Vai mākslīgais intelekts drīz būs gan apziņa, gan brīvā griba? Mēs cenšamies atbildēt uz šiem jautājumiem. Īsā atbilde ir: jā, mākslīgais intelekts ir spējīgs uz brīvo gribu un apziņu, un nepieciešamā uzstādīšana var izrādīties vienkāršāka un vienkāršāka, nekā mēs domājam. Kādu dienu datori paplašinās mūsu apziņu un, iespējams, apvienos to ar mašīnas apziņu, bet tikai pēc tam, kad būsim izveidojuši pienācīgu datoru-smadzeņu saskarni. Līdz tam mēs varam tieši izjust, izbaudīt un apliecināt tikai savu apziņu.”

Tas, ka Einars Repše uzrakstījis šādu eseju, nav nekas pārsteidzošs, jo bijušais Latvijas Ministru prezidents, savulaik bijis arī Latvijas Bankas prezidents, ir aizrāvies ar mākslu, pēc izglītības ir fiziķis un patiešām zinošs vīrs zinātnes jomā.

