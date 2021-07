VIDEO: šovu zvaigzne Magone dod padomus, kā laukos taupīt naudu

"Kā saka - viss ir atrodams tepat, mums līdzās. Nav jāskrien nekur un jāmeklē par 30 un 40 eiro tie māla vai plastikāta podi. Viss ir pa rokai, tikai reizēm ir neredzams un mētājas. Ej un salasi, kas tev sētā ir, un tad var skatīties, ko no tā visa var uztaisīt! Protams, varbūt sievietes vienas to nevar, nemāk un nesaprot - ja ir veicies ar māksliniekiem mājās, tad ir super! Tikai uz priekšu un darām!" saka saimniece, piebilstot, ka tieši viņas vīrs Žanis pēc mīļotās pasūtījuma veidojis puķu podus no riepām.

"Naudu, kuru ietaupām uz puķupodiem, mēs izmantojam ģimenei. Nav viegli, protams, jo visam ir jāpieliek roka, laika nav, bērni prasa savu un ir visur kur jāskrien. Laukos nav tā, ka vari sēdēt un klausīties mūziku vai visu cauru dienu sēdēt pie ezera. Tas arī nav gluži pareizi, ka visu laiku tik jāskraida un, dzīvojot laukos, nav laika nekam citam," stāsta kanāla "STV Pirmā!" šova "Slavenības. Bez filtra" zvaigzne.

Tāpat viņa atgādina - galvenais, kas jāņem vērā, dzīvojot laukos, - jācenšas izaudzēt visu pašu spēkiem. Tāpat Magone neslēpj - jāmāk taupīt un saplānot visu tā, lai būtu iespējami mazāk izdevumu. Arī dārzu čaklā saimniece iekārtojusi, liekot lietā visu, kas pieejams, nevis metusies uz veikalu iegādāties ko jaunu.

