Madonna ierodas bārā un uzsāk neprātīgu deju. Vai viņai tiešām ir 62 gadi?

Amerikāņu dziedātāja Madonna [īstajā vārdā Lūize Veronika Čikone] uzstājās “Boom Boom Boom” bārā Ņujorkā, kas pieder viesnīcai “The Standard Hotel”. Šī uzstāšanās notika 24. jūnijā. Savu uzstāšanos dziedātāja veltīja “Praida mēnesim” (Pride Month) jeb “Lepnuma mēnesim” – pirmajam vasaras mēnesim, kad LGBT kopienas pārstāvji svin savu brīvību un iespēju būt tādiem, kādi viņi ir.

62 gadus vecā Madonna savai performancei bija izvēlējusies ļoti atklātu tērpu: ādas šortus un tīkliņa kreklu, cauri kuram varēja redzēt popzvaigznes kailās krūtis. Koptēlu dziedātāja bija papildinājusi ar portupeju [siksnām, kas apjož ķermeni. Napoleona impērijas laikā tādas izdomāja francūži, un tās izmantoja ieroča piestiprināšanai. Tagad tās kļuvušas par ekstravagantu modes aksesuāru), rozā cimdiem un zilu matu parūku.

Kopā ar Madonnu pasākumu apmeklēja arī viņas vecākā meita – 24 gadus vecā Lurdesa Marija Čikone-Leona. Jauniete ieradās, ģērbusies ādas topiņā-krūšturī, rozā apakšveļā un stilizētās tā sauktajās jātnieku biksēs, ko parasti velk virs džinsiem. Lurdesa bikses ar atkailināto ķermeni zem jostasvietas bija uzvilkusi uz kailas miesas, pikantā apģērba ziņā pieskaņojoties savai allaž provokatīvajai mammai.

#Madonna voguing to 'I Don't Search I Find' at her #Pride party performance, it just doesn't get better than this 🌈 pic.twitter.com/h8bjYmbl5V — маreк (@volamsam) June 25, 2021

What a way to start pride weekend #madonna #pride pic.twitter.com/D3wSvs9dGp — Just give me a fan (@justgivemeafan) June 25, 2021

Not since the Roseland Ballroom (Smirnoff, 2011) we’ve seen the queen out and about dancing and having fun at the club. We’ve been blessed. #madonna pic.twitter.com/PczV7aDxfm — Just give me a fan (@justgivemeafan) June 25, 2021