"Mammīt, izbeidz!" - hercogiene Ketrīna pažēlojusies par bērnu audzināšanas grūtībām

Kembridžas hercogiene pastāstījusi, ka viņas bērniem ļoti nepatīk fotokameras zibspuldzes. “Man ārkārtīgi patīk fotografēt. Taču mani bērni bieži saka – ‘Mammīt, lūdzu, izbeidz!’” – Ketrīnas vārdus citē izdevums “Daily Mail”. Taču Ketrīna joprojām turpina dalīties ar sabiedrību ar ģimenes fotogrāfijām, ko pati uzņēmusi. Savukārt fani ar lielu prieku un gandarījumu raksta aizkustinošus komentārus un novērtē skaistās fotogrāfijas ar “patīk”.

Jāatzīmē, ka hercogiene Ketrīna ar fotografēšanu aizraujas jau kopš studiju gadiem. Savukārt pērn sadarbībā ar Nacionālo portretu galeriju Londonā Ketrīna uzsāka vērienīgu foto projektu – konkursu “Hold Still”. Hercogiene aicināja visus Lielbritānijas iedzīvotājus iesūtīt fotogrāfijas, kas atspoguļo viņu ikdienu pandēmijas laikā. No visiem konkursam iesūtītajiem darbiem viņa izvēlējās aptuveni simts fotogrāfijas un personīgi aprunājās ar katru no tās autoriem. Labākās no labākajām fotogrāfijām izdotas arī hercogienes personīgi apkopotā foto grāmatā, kas jau tūlīt pat pēc nonākšanas pārdošanā kļuva par bestselleru.

Šā gada 11. jūnijā Ketrīna G7 samita ietvaros ieradās oficiālā vizītē vienā no Kornvolas skolām, kur ar žurnālistiem apspriesta arī jautājumus par bērnu agrīno attīstību, kā arī aprunājās ar vairākiem jaunāko klašu skolēniem. Daudzo jautājumu skaitā bija arī kāds, kur viņai apvaicājās, vai hercogiene jau ir redzējusi vīra brāļa ģimenes jaunāko atvasi Lilibetu Diānu Mauntbatenu-Vindzoru, kura pasaulē nāca 4. jūnijā Kalifornijā.

Kembridžas hercogiene atzinās, ka vēl nav ar video zvana palīdzību sazinājusies ar Hariju un Meganu, taču viņa deg nepacietībā iepazīties ar Saseksas hercogu jaundzimušo meitiņu.

“Es vēlu viņai to labāko, un nevaru vien sagaidīt tikšanos. Ceru, ka tā pienāks drīz,” uz jautājumu atbildējusi prinča Viljama laulātā draudzene.

Neraugoties uz to, ka Saseksas hercogu un karaliskās ģimenes attiecības šobrīd ir tālas no ideālām, eksperti pieļauj, ka Lilibetas piedzimšana varētu viņus satuvināt vai pat ienest ģimenē pamieru.

Dažas dienas pēc Kembridžas hercogienes vizītes skolā Kornvolā Saseksas hercogiene Megana sazinājusies ar saviem aizokeāna radiem un karaliskās ģimenes “WhatsApp” grupā atrādījusi visiem meitiņas fotogrāfiju.

