Megana Mārkla nosūtījusi meitas fotogrāfiju ģimenei ar "WhatsApp" palīdzību. Fotosesijas nebūs

Ārvalstu mediji informē, ka princis Harijs un Megana cenšas turēt karalisko ģimeni lietas kursā par to, kā viņiem iet, un esot jau atrādījuši Lilibetu saviem aristokrātiskajiem radiem.

25 Foto Megana Mārkla kopā ar karalisko ģimeni apmeklē Nāciju sadraudzības dienas dievkalpojumu Vestminsteras abatijā +21 Skatīties vairāk

Pašu pirmo meitas fotogrāfiju pāris parādījis karaliskās ģimenes “WhatsApp” grupā, informē “Entertainment Tonight”.

Lilibeta Diāna Mauntbatena-Vindzora pasaulē nāca klīnikā Santabarbarā šā gada 4. jūnijā pulksten 11:40 pēc vietējā laika. Meitenīte svēra 3,5 kilogramus. Divas dienas vēlāk jaunie vecāki par priecīgo jaunumu paziņoja publiski, pie reizes atklājot jaundzimušās vārdu, kā arī darot zināmu, ka ģimenē viņu sauks saīsinātā vārdā – Lilī. Atgādināsim, ka Harija un Meganas jaunākajai atvasei vārds dots par godu divām viņu dzīvēs nozīmīgām sievietēm – karalienei Elizabetei II un princesei Diānai. Par Lilibetu tēvs iesauca nākamo karalieni agrā bērnībā, kad viņa vēl neprata izrunāt savu pilno vārdu. Šo mīļvārdiņu vēlāk lietoja arī Elizabetes II vīrs princis Filips.

12 Foto Hercogiene Megana un princis Harijs ar dēlu Ārčiju pieņemšanā Dienvidāfrikā +8 Skatīties vairāk

Lilibeta ir karalienes 11. mazmazbērns un princeses Diānas piektais mazbērns.

“Viņa ir kas vairāk, nekā spējām iztēloties, mēs esam pateicīgi par mīlestību un lūgšanām, ko esam sajutuši no cilvēkiem visā pasaulē,” pateicībā par apsveikumiem ar meitas piedzimšanu rakstīja Saseksas hercogs un hercogiene.

27 Foto Britu prinču Viljama un Harija ģimenes apmeklē polo spēli +23 Skatīties vairāk

Ziņa par to, ka Saseksi parādījuši ģimenei pirmo Lilibetas fotogrāfiju, sekojusi īsi pēc tam, kad aizvadītajā nedēļā G7 samita laikā Kornvolā Kembridžas hercogiene Ketrīna apmeklējusi skolu un atzinusies, ka nevar vien sagaidīt, kad iepazīsies ar karaliskās ģimenes jaunāko atvasi – proti, Lilibetu.

16 Foto Hercogienes Ketrīna un Megana vēro tenisa spēli +12 Skatīties vairāk

“Es viņai vēlu visu to labāko. Nevaru vien sagaidīt, kad redzēsimies,” norādīja 39 gadus vecā hercogiene. “Mēs vēl neesam iepazinušās. Ceru, ka tas notiks drīz.”

Saistītās ziņas Slepus no visiem Megana Mārkla sazvanās ar hercogieni Ketrīnu. Par ko viņas runā? Kādu summu izmaksāja Meganas un Harija otrā bērna nākšana pasaulē? Karaļnama eksperte domā, ka Harija un Meganas laulība nebūs mūžīga

47 Foto Elizabetes II un Meganas Mārklas pirmā kopīgā vizīte Česterā +43 Skatīties vairāk

Ņemot vērā, ka Harijs un Megana ir aizgājuši no karalisko pienākumu pildīšanas, eksperti prognozē, ka mazajai Lilibetai jaunie vecāki arīdzan neplāno oficiālu fotosesiju, ko atrādīt visai pasaulei. Karaļnama pārstāvji ar jaundzimušo uz rokām vienmēr pozēja jau dažas stundas pēc dzemdībām, kad iznāca no slimnīcas, lai dotos uz mājām. Saseksi šo tradīciju lauza jau ar pirmo bērnu – dēlu Ārčiju. Viņi sarīkoja oficiālu fotosesiju Vindzorā pāris dienas pēc dēla nākšanas pasaulē. Tolaik viņi vēl bija pilntiesīgi karaliskās ģimenes pārstāvji, taču tagad, kad viņi no pienākumiem ir oficiāli atteikušies, hercogiem arī nav pienākums atrādīt meitu sabiedrībai. Tā paliek viņu brīva izvēle un šobrīd, pēc ekspertu domām, ir maz ticams, ka sekos fotosesija.

Eksperti pieļauj, ka Saseksi sabiedrībai varētu parādīt kādu mājas atmosfērā uzņemtu Lilibetas fotogrāfiju. Varbūt tā būs uzņemta viņu savrupmājā, varbūt dārzā, varbūt Megana turēs meitu uz rokām. Katrā ziņā Saseksi paši izlems, kad parādīt meitu plašākai sabiedrībai, un tā, visticamāk, būs privātos apstākļos, intīmā gaisotnē uzņemta fotogrāfija – lēš eksperti.

12 Foto Princis Harijs un hercogiene Megana dalās ar pirmajiem jaundzimušā dēla foto +8 Skatīties vairāk