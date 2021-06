Zināms patiesais iemesls, kāpēc Megana Mārkla vainoja karalisko ģimeni rasismā un vienaldzībā

Grāmatas “Karaliski ģērbti: Harijs un Megana saviem vārdiem” (“Royally Suited: Harry and Meghan in their own words”, 2018) autors Fils Dampjērs sarunā ar izdevumu “Fabulous” izteicis savu viedokli par to, ko Megana Mārkla patiesībā centusies panākt, kad pieņēma lēmumu Oprai Vinfrijai atklāt par rasismu britu karaliskajā ģimenē, vīra radinieku neieinteresētību viņas problēmās un Harija garīgās veselības stāvoklī.