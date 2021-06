Ar vasarīgu dziesmu pašmāju mūzikā sevi piesaka Estere

Dziesma tapusi vasarīgās noskaņās, un to varētu salīdzināt ar siltiem vasaras vakariem un nostalģiskām atmiņām par cilvēkiem, ar kuriem tās reiz tika aizvadītas, norāda mākslinieces pārstāvji.

“Tā vēstīja par laiku un to, kā ikviens no mums pret to attiecas, taču tagad dziesmai tiek piedēvēts krietni citādāks stāsts, kā tas bija sākumā. Dziesma sākas ar to, ka, pieceļoties no rīta, ieraugi, ka tavs mīļotais cilvēks vairs nav blakus. Un tad tu sāc domāt par to, kas ir bijis tas, kas nogājis greizi, analizējot situāciju. Dienai turpinoties, tomēr atceries – tas cilvēks taču teica, kāpēc viņš iet prom un to, ka atgriezīsies atpakaļ. Dziesma stāsta par to, ka mēs bieži vien neieklausāmies savos mīļajos cilvēkos, nesadzirdam to, ko viņi saka, bet, tā teikt, nepārtraukti ejam uz priekšu neatskatoties, kaut varbūt reizēm būtu nepieciešams apstāties un atskatīties atpakaļ. Tas ir svarīgi – apstāties un atsaukt atmiņā to, ko cilvēks bija centies pateikt ar savu rīcību un vārdiem un tieši tāpēc arī dziesmas nosaukums "Viena diena bez tevis", jo šajā vienā dienā es it kā atskatos atpakaļ uz dažādiem notikumiem un secinu, kas tad īsti ir bijis tas, kāpēc šis cilvēks ir aizgājis, un kas bija tas, ko viņš teica,” par dziesmas vēstījumu atklāj Estere.

Dziesmas “Viena diena bez tevis” vārdu un mūzikas autore ir Estere Tauriņa. Singlam tapis arī dziesmu teksta video, kā autore ir Madara Dzintara.