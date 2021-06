Holivudas aktrise, kas mainīja dzimumu, parāda torsu pēc krūšu noņemšanas operācijas

Elēna Peidža skatītājiem pazīstama pēc tādām Holivudas filmām kā “Juno”, “X-Men: The Last Stand” un “X-Men: Days of Future Past”. Aizvadītajā gadā aktrise paziņoja, ka nolēmusi mainīt dzimumu un turpmāk būs zināma kā Eliots Peidžs.