Princis Harijs ar vecmāmiņu karalieni Elizabeti II 2019.gadā. (Foto: Shutterstock/ Vida Press) 121 Foto

Princis Harijs apmānījis karalieni? Jauni fakti par nesaskaņām karaļnamā

Aizvadītajā nedēļā Saseksas hercogs prezentēja savu projektu – dokumentālo filmu “The Me You Can’t See”, kas veltīta garīgās veselības problēmām. Piecu sēriju filmā, ko viņš producējis kopā ar Opru Vinfriju, princis Harijs ne tikai padalījies ar savu personīgo pieredzi, bet arī nežēlīgi kritizējis karalisko ģimeni, to skaitā savu tēvu un vecmāmiņu. Izrādās, ka princis Čārlzs un karaliene Elizabete II zinājuši par dokumentālās filmas tapšanu, taču viņi nav nojautuši, ka Harijs tajā visu vērtējumam izliks problēmas ģimenē.