Princis Harijs "pārrakstot vēsturi" ar savu paziņojumu, ka par terapiju uzstājusi Megana

Karaļnama eksperte Daniela Elsere visnotaļ sarkastiskā veidā aizrādījusi princim par viņa pēkšņo viedokļa maiņu, izsakoties, ka Saseksas hercogs “pārraksta vēsturi”. Savulaik viņš pats personīgi esot atzinis, ka brālis Viljams mudinājis viņu meklēt palīdzību, lai tiktu galā ar gadiem ieilgušajām garīgās veselības problēmām, kas Harijam radās pēc mammas nāves. Savukārt tagad princis Harijs publiski apgalvo, ka tā bijusi Megana, kura pirms vairāk nekā četriem gadiem ieteikusi viņam apmeklēt terapiju. Karaļnamā neesot bijis pieņemts runāt par garīga rakstura problēmām. Esot pilī, viss bijis jāpatur pie sevis.

Daniela Elsere ironiski atzīmē, ka Saseksas hercogu pāris visticamāk ciešot no “amnēzijas”, ja reiz aizmirsuši, ka tieši Kembridžas hercogs ierosinājis brālim apmeklēt terapiju, nevis sieva Megana.

Portālam news.com.au Elsere raksta: “Meganas un Harija teiktais parādījies dīvainā veidā. Vai nu viņi cieš no amnēzijas, vai arī cenšas pārrakstīt to, kas patiesībā notika.”

Pirms aiziešanas no karaļnama, lai kopā ar sievu baudītu greznu dzīvi ASV, princis Harijs žurnālistei Braionijai Gordonei izteicās, ka “vairākkārt bijis tuvu nervu sabrukumam”.

Sniedzot interviju 2017. gadā, kad Harijs jau vairākus mēnešus satikās ar seriāla “Suits” bijušo aktrisi, viņš apliecināja, ka brālis Viljams esot mēģinājis pierunāt viņu meklēt profesionālu psihoterapeita palīdzību.

Ap to pašu laiku karaļnama biogrāfe Andžela Levina, kura bija pavadījusi gadu personīgās sarunās ar princi, rakstot grāmatu “Harry: Conversations With The Prince”, arī stāstīja par to, kā princis nonācis pie domas, ka viņam vajadzīga psiholoģiska palīdzība.

Levina grāmatā raksta: “Es apjautājos – ‘Vai tu apmeklē terapiju, jo Megana to ierosināja, vai viņa tevi pierunāja?’, un viņš atbildēja “Noteikti nē, viņai ar to nav nekāda sakara, tas bija Viljams, kurš ierosināja’.”

Savukārt četrus gadus vēlāk, viesojoties Daksa Šeparda podkāstā, princis sacīja ko citu: “Man [tolaik] bija saruna ar manu tagadējo sievu. Viņa uzreiz to redzēja. Viņa redzēja, ka esmu sāpināts. Ka lietas, ko nevaru kontrolēt dara mani patiešām dusmīgu un man iekšā asinis burtiski vārās.”

Sarunā Harijs apliecinājis, ka tieši Megana ierosinājusi viņam meklēt palīdzību garīgās veselības problēmu risināšanā. Princis aizvien nebija ticis pāri arī mammas nāvei.

Daniela Elsere komentējusi arī kādu citu nesenu Harija izteikumu, kurā viņš apgalvoja, ka bērnībā nekad nav vizināts bērnu sēdeklītī tēva velosipēda aizmugurē. Taču medijos ir aplūkojamas vairākas fotogrāfijas, kur uzskatāmi redzams pretējais. “Šķiet, ka šis nav vienīgais gadījums, kad daži fakti ir kaut kur pazuduši,” sarkastiski komentē Elsere. “Kaut kādu iemeslu dēļ, Vindzoru nama cilvēki cieš no īpašas amnēzijas formas, kad runa ir par velosipēdiem.”

