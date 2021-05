Savu pseidonīmu Daiļais Mairis savulaik izdomāja joka pēc. “Ar draugu skatījāmies animācijas filmu "Šreks" un viens otru ķircinājām, saukājot filmas varoņu vārdos. Bet viens no varoņiem bija Princis Daiļais… Kad ieguvu rakstnieka statusu, reģistrējoties negribēju iztikt tikai ar vārdu un uzvārdu. Gribēju ko interesantāku, un tad atcerējos par šo ķircināšanas iesauku Daiļais. Šim vārdam ir liela nozīme, tās ir gan atmiņas, gan pozitīvs skanējums. Sākumā gan par šo manu pseidonīmu – dzejnieks Daiļais – iesmēja, bet nu jau cilvēki ir pieraduši un to pieņēmuši. Turklāt mani kā Mairi Liepiņu neviens neatpazīst, bet, tiklīdz pasaka Daiļais, tā uzreiz ir skaidrs, par ko ir runa. Es visus savus darbus (grāmatas un kalendārus) tā arī parakstu – kā Mairis Daiļais Liepiņš,” pirms diviem gadiem žurnālam "Kas Jauns" skaidroja Mairis.

Kāpēc viņš nolēma šo pseidonīmu oficiāli iekļaut uzvārdā? “Cilvēki taču mani citādi kā Daiļo vairs nepazīst! Tāpēc vēlējos, lai viss būtu nopietni, lai tāds būtu arī mans oficiālais uzvārds,” tagad paskaidro Mairis. Viņš Valsts kancelejā iesniedza iesniegumu, ka vēlas mainīt uzvārdu, un nepilnās divās dienās viņa lūgums tika apmierināts. “Tas būtu noticis vēl ātrāk, ja starp uzvārdiem būtu atļāvis likt defisi. Taču es vēlējos, lai mans uzvārds ir Daiļais Liepiņš – bez “svītriņas”. Savu iesniegumu pamatoju, ka esmu rakstnieks, ka mani pazīst kā rakstnieku Daiļo,” teic dzejnieks.

Dzejnieks Daiļais tagad oficiāli dēvējams par Mairi Daiļo Liepiņu. (Foto: no privātā arhīva)

Interesanti, ka par šo viņa soli nezināja neviens no Maira draugiem un tuviniekiem. “Veselu gadu domāju par šādu soli, taču nekādi nespēju saņemties. Beidzot es to izdarīju – vienu vakaru aizbraucu mājās un uzrakstīju iesniegumu. Un tikai tad, kad saņēmu apstiprinājumu un man tika atsūtīti mani jaunie personas dati un jaunais oficiālais uzvārds, es par to pateicu savam labākajam draugam un tuviniekiem. Viņiem tas bija pārsteigums, viņi priecājās, uzsverot, ka man sen jau to vajadzēja izdarīt!” stāsta Mairis, priecājoties, ka arī pie jaunās pases tiks pāris nedēļu laikā.

Bez jaunā uzvārda Mairis Daiļais Liepiņš ir piepildījis vēl vienu savu sapni – beidzot radīta dziesma "Gaisma naktī" ar viņa vārdiem, un to izpilda grupa "Gain Fast". Vēl viņš plāno šovasar izlaist grāmatu sērijas "Dzīves dzirkstis" un "Laika dzirkstis" trešo grāmatu un sava kriminālromāna "Mīlestība cauri laikam" pirmo daļu.

