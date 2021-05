Finālā iekļuva 10 valstis: Albānija, Serbija, Bulgārija, Moldova, Portugāle, Islande, Sanmarīno, Šveice, Grieķija, Somija,

"Šodien ir tā diena! Mana sapņa piepildījuma diena! Tik ilgi esmu to gaidījusi... Tik ilgi," sociālajā vietnē "Instagram" iepriekš rakstīja dziedātāja.

Kā redzams sociālajos tīklos, iedzīvotāji sekoja līdzi konkursa norisei un apsprieda dalībnieku uzstāšanos.

Man gribas raudat #eirovīzija — caurejas zales (@caurejaszales) May 20, 2021

#SamantaTina Tev gāja labi. Lielākais traucēklis līdz finālam bija vien dienvidrietumu kartelis. #latvia #eirovizija — Rauls Silts (@MrSilts) May 20, 2021

Man pietiek. Esmu gatavs veidot partiju, kura atklās Eirovīzijas sazvērestību pret Latviju un ar sadarbības partneriem novērsīs to nākošajos gados, ja Lietuva ar kaut kādu disco dance var tikt finālā un mēs nevaram 😖 #eirovīzija — Dairis (@KingDairis) May 20, 2021

Jāpaskatās uz bēdām LATVIJAS SIRDS DZIESMA! #eirovīzija — B (@sushibellucci) May 20, 2021

Žēl, ka Samantai nobruka balss, bet iedomājieties desmit gadus par kaut ko sapņot, tur no dzelzs jābūt lai nervi neuzdotu #eirovīzija — Dita Krauze (@ditakrauze) May 20, 2021

Jūs tikai nebēdājiet, Samanta taču jau Latvijas atlasēs uztrenējusies zaudēt. #eirovīzija — Līna (@shpliina) May 20, 2021

Dārgā Latvijas televīzija, ja neļaujat caur Youtube straumēt šo pasākumu, vismaz nodrošiniet sakarīgu LTV tiešraidi. Pusi Samantas priekšnesuma neredzējām... #eirovizija — Madara Medne-Peipere (@Medne_Madara) May 20, 2021

pusi no Samantas priekšnesuma neredzēju, jo internets izdomāja pazust... nebija lemts #eirovīzija — endija (@enduliis) May 20, 2021

Nu beidziet, mēģināsim saskatīt labo šajā situācijā - Samantai ir tāds spēks, ka varēja pat no Roterdamas visiem uzkārt datorus un varbūt pat televizorus! #eirovizija — Padomi čaļiem (@PadomjuChaliem) May 20, 2021

Runājot par Samantas priekšnesumu,

tā ir, kad sapnis piepildās.

…, un viņa tik ļoti centās.



Bija super! 🔥

#eirovīzija — Džeina (@dzeina_) May 20, 2021

Nezinu, vai manam TV slikta skaņa, vai tomēr Samantai nebija skaņas. 😕 #LAT #eirovīzija — archibalds (@archi_balds) May 20, 2021

ja tā el diablo dziesma ir finālā, tad Samantu arī vēlos redzēt tur #eirovīzija — tēja⁷ ❆ (@teaawitch) May 20, 2021

Es tikai ienācu pateikt, ka ļoti lepojos ar Samantu #eirovīzija #bučiņas — Aija (@AijaSlahota) May 20, 2021

Ja Samanta netiks finālā, es nezinu kurš vel tad kādreiz tiks. #eirovīzija — Marta (@beitikaa) May 20, 2021

Es nezinu bai ltv ienīda Samantas performanci, bet ik pēc 15sek uzkārās live un visi pārējie aizgāja gludi, kā pa sviestu. #eirovīzija #EUROVISION — Emols the Dūzis (@lilemiile) May 20, 2021

#eirovīzija Ok, es negaidīju, ka Samantas dziesma būs tik laba.... — Eurovision 2021! 🇱🇻 (@Crookshanks7cat) May 20, 2021

Man vienīgajai likās, ka Samanta pārāk sapriecājusies par uzstāšanos un nedaudz pārspīlēja? Kaut kā mēģinājumu kadros bija nosvērtāka 🤔#eirovīzija — Ieva Marija Survillo (@IevaSurvillo) May 20, 2021

#eirovīzija Samantas šovs bija sarkani burti uz zila fona, jeb neko nevarēja saprast — AZ (@AigarsZumbergs) May 20, 2021

Samantas dejotājas vispār viņas dziesmai nepiestāvēja, viņai viņas manuprāt vajadzēja daudz enerģistiskākas. #eirovīzija — Matilde (@Matilderaksta) May 20, 2021

#eirovīzija Dāņu Modern Talking (: — Raivo Ro (@rosenso) May 20, 2021

nu beidzot #eirovīzija arī Modern Talking un CC Catch ieradušies 🤣

Savādāk tikai Grupa Tranzīts kā otrdienas pusfinālā — Es Pats (@Tas_es_Pats) May 20, 2021

O, Modern Talking dāniski! Pagriez skaļāk un dziedi līdz! Rāādioo Skontoooo! #eirovizija — Artūrs Jermolovs (@LatArturs) May 20, 2021

Serbijas dziesma man atgādina A-Eiropa mūzikas videoklipu agrajos 2000šajos. #eirovīzija — karlis (@zirgspeks) May 20, 2021

Serbija demonstrē manas trīs personalitātes kad velk uz piecinieku matenē #Eirovīzija — čalene (@kourtnija) May 20, 2021

#eirovīzija

Islandes solists ir 100mt podi Muktupāvela ārlaulības dēls😁 — andrītis (@jokotava) May 20, 2021

Islande ir finālā! Un tiem džemperīši - tos notirgos ātri. #Eirovīzija — Arturs Eglitis (@Arturs_Eglitis) May 20, 2021

#eirovīzija shampuna reklama we stan — Lība (@tizliba) May 20, 2021

Somi man patīk šobrīd visvairāk, pat labāk par Islandi!!! 🤘🏼🤘🏼🤘🏼 #eirovīzija — Linda (@fluffy_mia) May 20, 2021

Somija ir kaut kur aizkulisēs paslēpusi Limp Bizkit solistu ar ieslēgtu mikrofonu. #Eirovīzija — Didzis (@didzisdadzis) May 20, 2021

#eirovīzija Riktīgi Korn atsit Finlandi — Renārs Rūja (@Dzenars) May 20, 2021

Labākās dziesmas šogad uz beigām, nesūdzos, izbaudu ❤ #eirovīzija — Moonen (@mooneshe) May 20, 2021

Nu Šveice ļoti, ļoti ❤️ #eirovīzija — Paula Poldsepa (@paulapoldsepa) May 20, 2021 ​ ​ ​ ​

Tīna startēja ar 15. kārtas numuru. Dziesma stāsta par sievietes spēku un aicinājumu ikvienai pašai apzināties savu vērtību un skaistumu, nepakļaujoties sabiedrības standartiem un stereotipiem.

Jāpiebilst, ka trešdien Islandes grupa "Dadi og Gagnamagnid" paziņoja, ka vienam tās locekļiem bijis pozitīvs Covid-19 tests. Tā dēļ grupa tagad atrodas karantīnā un ceturtdienas otrajā pusfinālā tika izmantots mēģinājumā tapis videoieraksts.

Dalībnieku uzstāšanās secība

1. Senhit – “Adrenalina” (Sanmarīno)

2. Uku Suviste – “The Lucky One” (Igaunija)

3. Benny Cristo – “Omaga” (Čehija)

4. Stefania – “Last Dance” (Grieķija)

5. Vincent Bueno – “Amen” (Austrija)

6. Rafał – “The Ride” (Polija)

7. Natalia Gordienko – “Sugar” (Moldova)

8. “Daði og Gagnamagnið” – “10 Years” (Islande)

9. “Hurricane” – Loco Loco (Serbija)

10. Tornike Kipiani – “You” (Gruzija)

11. Anxhela Peristeri – “Karma” (Albānija)

12. “The Black Mamba” – “Love Is On My Side” (Portugāle)

13. Victoria – “Growing Up Is Getting Old” (Bulgārija)

14. “Blind Channel” – “Dark Side” (Somija)

15. Samanta Tīna – “The Moon Is Rising” (Latvija)

16. “Gjon's Tears” – “Tout l'Univers” (Šveice)

17. “Fyr Og Flamme” – “Øve Os På Hinanden” (Dānija)

11 Foto Samanta Tīna uz tirkīzzilā paklāja Eirovīzijas dziesmu konkursa atklāšanā +7 Skatīties vairāk

Eirovīzijas dziesmu konkurss Roterdamā notiek skatītāju klātbūtnē. Skatītāju skaits samazināts par pusi no ierastā daudzuma un viņiem būs jāuzrāda apliecinājums par negatīvu Covid-19 testu. Nīderlandes valdība iepriekš paziņoja, ka Eirovīzija kļūs par daļu no projekta "Fieldlab", kurā tiek pētītas iespējas droši sarīkot pasākumus pandēmijas laikā.

65.starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā Nīderlandes pilsētā Roterdamā piedalījās 39 valstis. Fināls, kurā piedalīsies 26 dziesmas, notiks 22.maijā.