Vidusjūras dzīlēs atrasts 30 metrus garš skelets, kas nelīdzinās nevienam citam radījumam

Milzīgais skelets tika atrasts jūras gultnē, izraisot sazvērestības teorijas, ka tas varētu būt piederējis jūras čūskai.



Noslēpumaino un paranormālo lietu pētniece Debora Hatsvela bija neizpratnē, kad viņai tika nosūtīts ūdenslīdēja 2017.gadā filmētais video. Nirējs tolaik strādāja naftas un gāzes industrijā.



Publicējusi video savā "YouTube" kontā, sieviete cerēja rast atbildi no saviem skatītājiem.

Mistiskās radības skelets ir īsts noslēpums. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Sieviete skaidroja, ka ūdenslīdējs kontrolējis attālinātu vadāmu zemūdens transportlīdzekli, kas atradies aptuveni 830 metrus zem jūras līmeņa.



Video redzams, ka robots tuvojas jūras dzelmei un pamana dīvainu kaulu virteni, kas guļ tā gultnē.



Mugurkauls atrodas gandrīz taisnā līnijā, kur vienā galā kauli ir platāki. Noslēpumainās radības garums sniedzas 30 metru garumā.

Skelets bija tik trausls, ka tas sadrupa pīšļos. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Kad darbinieks mēģināja paņemt vienu no kauliem, izmantojot zemūdens zondes spīles, redzams, ka no tā aizbēg krabis.

Kauls ir tik trausls, ka tas sadrūp putekļos, tiklīdz zonde tam pieskaras.



Sieviete apgalvo, ka video redzamā skeleta izmēri neatbilst nevienai sājā apgabalā dzīvojošai būtnei.



Vaļa mugurkaulam ir trīs izvirzījumi, katrs no tiem atrodas 120 grādu attālumā, šķiet, ka šai radībai ir tikai divas.

Skelets nelīdzinās nevienam citam radījumam, kas mīt šajā reģionā. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Sieviete salīdzinājusi skeletus ar citiem lielizmēra jūras dzīvniekiem, taču nav atradusi atbilstību.

Pārbaudīju jūras zīdītājus un sapratu, ka nav neviens tik liels. Apskatīju vaļus, ūrzivis un jūras čūskas.

"Lielākais ūrzivs paraugs ir 8 metrus garš, šim eksemplāram ir aptuveni 30 metri," saka sieviete.



"Es nebiju īsti pārliecināta, ko darīt ar šo nofilmēto materiālu, tāpēc nolēmu dalīties ar to, lai rastu izskaidrojumu. Šoreiz gan šķiet, ka neviens nezina, kas tas ir," turpina Debora.



Darbinieks apgalvo, ka kauls varētu būt ļoti sens, jo viņš savā darbā ir redzējis daudzas ar dubļiem klātas māla amforas, un tās tur potenciāli gulējušas jau 1000 gadu.

Kaulu garums sasniedz apmēram 30 metrus, tie ir lieli un vairāk izskatās, ka piederējuši čūskai.

Skatītājus pārsteidza nofilmētie zemūdens kadri un daudzi norādīja, ka tas varētu būt bijis jūras pūķis vai pat dinozaurs.



"Es zināju, ka pūķi bija īsti..." komentāros paziņoja kāds no skatītājiem.



"Varētu būt tilozaura paliekas, pārējās varētu atrastiem zem grunts," savu minējumu izteica cits komentētājs.



Tomēr citi uzskatīja, ka tas varētu būt bijis valis vai haizivs.