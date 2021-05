Pēc 19 super veiksmīgiem gadiem slēgs Elenas Dedženeresas populāro sarunu šovu

Kā paskaidroja TV šova vadītāja: “Radošam cilvēkam pastāvīgi ir jārisina sarežģīti un interesanti uzdevumi. Lai cik brīnišķīgs būtu šovs, tas pārstājis izvirzīt šādus uzdevumus.” Elena Dedženeresa atklāj, ka par šova slēgšanu aizdomājusies jau 2019. gadā pēc 16. sezonas beigām, tomēr beigu beigās piekritusi pagarināt darbu pie projekta vēl uz trim gadiem.

Komentējot kolēģu izteikumus par atmosfēru šova aizkulisēs un TV projekta producentu iespējamu seksuālu uzmākšanos, Dedženeresa atzīmēja, ka skandāls atstājis ietekmi uz viņas šovu, taču lēmumu to slēgt viņa pieņēmusi citu iemeslu dēļ.

Elena apliecina, ka pagaidām vēl nav izlēmusi, ar ko nodarbosies pēc šova slēgšanas, taču tas “būs saistīts ar kino”. Turklāt TV dīva nolēmusi vairāk pievērsties vides aizsardzībai.

Elenas Dedženeresas šova bijušie radošās komandas darbinieki publiski komentējuši to, kas notiek aizkulisēs. Viņi apgalvojuši, ka tur valdot rasisms, bailes un iebiedēšana, lai gan pats TV šovs veidots tā, lai vairotu skatītājos prieku un labestību. Turklāt vairāki no darbiniekiem žēlojušies par seksuālu uzmākšanos no TV producentu puses. Atbildot uz šīm apsūdzībām, Dedženeresa norādīja, ka, projektam augot, viņa nespēja kontrolēt visu pati personīgi, tāpēc vairākus pienākumus uzticējusi pildīt citiem darbiniekiem.

Elena Dedženeresa 2003. gadā. (Foto: CAMERA PRESS/Tina Paul / Vida Press)

Elenas Dedženeresas šovs TV ēterā ir skatāms jau kops 2003. gada. Visus šos gadus viņa ir bijusi un paliek neaizvietojama tā vadītāja.

2008. gads. Elena Dedženeresa ar vienu no "Emmy" balvām. Kopumā viņai to ir 11. (Foto: ddp / Vida Press)

Elena par savu darbu saņēmusi 11 “Emmy” balvas, kas ir augstākais apbalvojums televīzijā. Turklāt viņa divas reizes bijusi aicināta vadīt prestižo “Oskara” balvas ceremonijas vakaru.

2007. gads. Elena Dedženeresa divas reizes aizcināta vadīt prestižo "Oskara" balvu ceremonijas vakaru. (Foto: ©ABC/Courtesy Everett Collection/ Vida Press)