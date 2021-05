VIDEO: "Neon Saturdays" paši uzfilmējuši videoklipu savam jaunākajam singlam

“Viens no mūsu mērķiem jau labu laiku bija uzņemties arī mūzikas video filmēšanu savām dziesmām. To darījām gan izaicinājuma, gan arī tīri mākslinieciskas intereses vadīti. Līdz šim esam sadarbojušies ar virkni talantīgu speciālistu, taču gribējās saprast, vai paši spējam gūt gandarījumu no šī procesa, kas principā nozīmē mūsu mūzikas vizualizēšanu,” stāsta grupas līderis Andris Ēvelis.

Savā jaunākajā singlā, kurš klajā nāca 12. martā, “Neon Saturdays” atkāpjas no visbiežāk ieturētā roka skanējuma, dodot priekšroku pavasarīgiem tembriem un relaksējošiem ritmiem. Dziesma ir tapusi ciešā sadarbībā ar pašmāju producentu “JJ LUSH” (Jānis Jačmenkins).

Singls “Mums pieder laiks” šobrīd ir pieejams “Spotify”, “Apple Music” kā arī citās lielākajās straumēšanas platformās.

Pašmāju grupa, kuru klausās arī ārzemēs

Grupā “Neon Saturdays” darbojas Andris Ēvelis (vokāls), Mārtiņš Rudzītis (basģitāra), Linards Lazdiņš (bungas) un Edvīns Rakickis (ģitāra).

Pērn grupa kā debitanti iekļuva Latvijas Radio 2 “Muzikālās Bankas” finālā, kopvērtējumā starp daudziem Latvijā atzītiem un zināmiem mūziķiem iegūstot 11. vietu.

“Neon Saturdays” pastāvēšanas laikā ir iznākuši divi albumi un vairāki singli, kuri iekļuvuši lielāko vietējo radiostaciju topos. 2018. gada albums “Freaks In The Ocean” guva vietējo kritiķu atbalstu un nonāca arī ārpus Baltijas esošu radiostaciju ēteros.

Pirms gada grupa nāca klajā ar savu pirmo dziesmu latviešu valodā. Singla “Tik skaļi” veidošanā iesaistījās arī populārais pašmāju reperis Reiks. Drīz pie klausītājiem nonāca grupas nākamie singli latviešu valodā – dziesmas “Man nav bail” un “Klejo sirds”.

Koncerttūrēs “Neon Saturdays” vairākkārt apceļojusi Baltijas valstis un Lielbritāniju, kur 2015. gadā grupa kā vieni no pirmajiem Latvijas pārstāvjiem spēlēja prestižajā Eiropas jauno mūziķu festivālā „The Great Escape”.

Saistītās ziņas "Neon Saturdays" atgriežas ar pavasarīgu balādi un aicina uz koncertu jau šovakar “Neon Saturdays” atgriežas ar kaislīgu modernā roka balādi latviešu valodā Muzikālās bankas debitanti “Neon Saturdays” tiek finālā ar pirmo dziesmu latviešu valodā

2016. gadā Siguldas festivāla “Sunset Festival” ietvaros “Neon Saturdays” iesildīja festivāla galvenos māksliniekus – angļu rokgrupu “James”, savukārt 2018. gada vasarā grupa iesildīja pasaulslaveno ASV dziedātāju LP (Laura Pergolizzi).

Par “Neon Saturdays” mūziku savulaik ļoti atzinīgi izteicies arī Tims Freizers – “British Academy of Songwriters and Authors” (BASCA) valdes pārstāvis un starptautiski pazīstams dziesmu autors, kurš sacerējis kompozīcijas tādiem māksliniekiem kā Tīna Tērnere, Billijs Maijers un citi.