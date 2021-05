Fakts, ka meitai ir šāda vēlme, simpātisko sievieti pat nedaudz šokējis, jo, salīdzinot ar citām dāmām, Katrīne taču nemaz tik ļoti nekrāsojoties. Sieviete lēš, ka šai procedūrai veltot ne vairāk kā 10 minūtes dienā, jo ikdienā "make up" nelietojot – vien uzkrāsojot lūpas tad, kad ir "Zoom" tikšanās.

Bet meita ir pārliecināta - mamma pie spoguļa pavadot vismaz 20 minūtes, tāpēc ģimene kavējot dažādus pasākumus. “Es esmu sieviete, sievietes liek meikapu. Tas pat īstenībā esot pēc etiķetes nepareizi, ja sieviete pēc 30 neizkrāsojas, ejot ārā no mājas,” meitas ar viedu padomu pamāca mamma.

Izvelkot no “vēlmju burkas” uzdevumu, Katrīne nespēs slēpt emocijas un smejoties sacīs: “Viņa grib, lai Pēteris no manis aiziet projām, tāpēc to uzrakstīja!” Tāpat viņa spriež, ka, visticamāk, pieņems vecākās meitas izaicinājumu, jo tuvākajā laikā neesot plānots daudz tikšanos, bet “influencēt” viņa varētu turpināt arī bez grima, jo tur palīgos nāk dažādi filtri.

