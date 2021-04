Madonna nopērk māju, kas piederējusi superzvaigznei The Weeknd

Popmūzikas karaliene Madonna šā gada aprīlī. (Foto: BACKGRID/ Vida Press)

Pēc vairāk nekā desmit gadiem, ko popmūzikas karaliene Madonna pavadījusi, dzīvojot Ņujorkā (ASV) un Lisabonā (Portugālē), viņa nolēmusi ieguldīt kapitālu, lai iegādātos māju sev sirdij tik tuvajā Losandželosā, kur pavadīta visa jaunība un uzsākta pasakaini veiksmīgā dziedātājas karjera.

Madonna uz dzīvi Losandželosā atgriezās jau pērn un koronavīrusa karantīnu pavadīja greznā īrētā villā Beverlihilsā. Jau tad hita “Material Girl” izpildītāja meklēja īpašumu, ko varētu iegādāties un pilntiesīgi saukt par savām mājām. Dziedātāja šoreiz izvairījās no Beverlihilsā un Holivudhilsā pārdošanā izliktajiem īpašumiem, jo agrāk šajos rajonos viņai jau bija piederējušas mājas. Mūziķe meklēja sev māju kādā no Kalifornijas priekšpilsētām. Viņas galīgā izvēle palika pie īpašuma slavenību iecienītajā Hidenhilsā, Madonna par 19,3 miljoniem ASV dolāru iegādājās māju, kas pirms tam piederēja mūziķim The Weeknd.

The Weeknd šo māju, kas bija tikko kā uzcelta, nopirka pirms četriem gadiem, par to samaksājot 18,2 miljonus ASV dolāru. Izliekot māju nekustamo īpašumu tirgū, mūziķis sākotnēji vēlējās saņemt 25 miljonus ASV dolāru. Mājas cena nokritās līdz 22 miljoniem dolāru, bet tad nāca Madonna un nokaulēja cenu par vēl 2,7 miljoniem.

Popmūzikas karalienes jaunajā īpašumā ir deviņas guļamistabas un deviņas vannasistabas. Septiņas guļamistabas atrodas galvenajā mājā, bet divas – viesu namiņā.

Galvenās ēkas plašajā foajē ir izvietots melns flīģelis, bet līdzās tam kāpnes ved augšup uz otro stāvu. Durvis no viesistabas izved mājas pagalmā, bet savukārt ēdamistabai līdzās ir vīna istaba ar pēc pasūtījuma izveidotu LED apgaismojumu. Virtuvē ir pati modernākā virtuves tehnika. Pirmajā stāvā labiekārtoti plaši viesu apartamenti, mediju telpa un birojs ar melna marmora kamīnu. Saimnieku guļamistaba iekārtota otrajā stāvā atsevišķā ēkas spārnā. Arī tajā mājīgumam ierīkots kamīns, bet plauktus izgaismo LED gaismiņas. No guļamistabas iespējams iziet uz privāta balkona. Guļamistabai līdzās ir divas istabas-garderobes – viņam un viņai, kā arī izsmalcināta vannasistaba.

Pie mājas ir arī peldbaseins ar spa zonu.