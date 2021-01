Ieva Aleksandrova-Eklone joprojām jāj ar pārdoto zirgu

Kā zināms, jau vairākus gadus aktrise nodarbojas ar jāšanas sportu un strādājusi par zirgu jāšanas treneri. Rudenī aktrise ar sociālo tīklu starpniecību vēstīja, ka piespiedu kārtā nākas šķirties no sava mīluļa zirga Maikla. Aktrise atzina, ka pie vainas koronavīrusa izplatības dēļ izveidojušies apstākļi, samazinājušies ienākumi un zirgu nav iespējas uzturēt. Lai arī Eklonei bija ļoti skumīgi atvadīties no zirga, viņa to pārdeva. Dzīvnieks nonāca Mālpilī, un, kā izrādās, aktrise dodas savu mīluli turp apciemot.

“Nekur traki tālu nav jābrauc – vienā virzienā sanāk nedaudz vairāk par 50 kilometriem. Kā iepriekš kopā tusējām, tā arī tagad. Vienkārši puikam nomainījusies dzīvesvieta,” nosmej Ieva. “Visādi citādi – viss bez izmaiņām. Vienīgais jaunums ir tas, ka viņam ir uzradusies savas šķirnes draudzene. Ar “latvietēm” viņam nodibināt draudzību iepriekš nebija izdevies,” joko Maikla kādreizējā saimniece, kas ir ļoti pateicīga, ka zirgu nodevusi rūpīgai un gādīgai saimniecei Ivetai Džervei. “Viņa ir cilvēks, kas ļoti rūpējas par zirgu labturību,” uzsver Eklone, kuras pašas mājās tagad ir divi kaķi, suns un akvārijs.

Saistītās ziņas "Dzīves realitāte ievieš korekcijas," - aktrise Ieva Aleksandrova-Eklone spiesta pārdot savu zirgu Ievai Aleksandrovai – Eklonei 45! Aktrise krāšņās fotogrāfijās "Patiešām pašiem jāuzbāžas?" - aktrisei Ievai Aleksandrovai-Eklonei kremt, ka viņu neaicina filmēties

Citas interesantākās ziņas un notikumus skatiet žurnāla "Kas Jauns" šīs nedēļas numurā!