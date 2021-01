Kima Kardašjana vairs nenēsā saderināšanās gredzenu un atradusi šķiršanās advokātu

“Instagram” ievietotajās fotogrāfijās, ko sabiedrības dāma un realitātes šova “Keeping Up With The Kardashians” zvaigzne Kima Kardašjana (40) publiskoja svētku laikā, viņa redzama bez spožā briljanta savā zeltnesī. Kardašjanu ģimenei pietuvināti cilvēki zina teikt, ka Kima nolīgusi slavenību aprindās augstu vērtēto šķiršanās advokāti Loru Vaseri (52), lai šķirtu sešus gadus ilgušo laulību ar reperi Kanji Vestu.

Par to, ka Kimas un Kanjes šķiršanās ir “nenovēršama”, sabiedrībā baumots jau vairāku mēnešu garumā. Pārim šis bijis sarežģīts gads attiecību jomā. Pēc repera neglītajiem izteikumiem “Twitter” , kad viņš vainoja savus bipolāros traucējumus, abi laulātie centās risināt ģimenē ienākušo krīzi, taču, izskatās, ka tas nav devis vēlamos rezultātus.

Kima pēdējā laikā vairakkārt redzēta bez sava 1,3 miljonus ASV dolāru vērtā saderināšanās gredzena ar 15 karātu briljantu. To skaitā arī Ziemassvētkos, ko viņa pavadījusi kopā ar Kardašjanu kuplo ģimeni. Visās svētkos uzņemtajās fotogrāfijās viņa ir bez saderināšanās gredzena pirkstā.

Pēc 2016. gadā Parīzes viesnīcā piedzīvotās bruņotās laupīšanas Kima bieži sabiedrībā izgājusi bez šī bezgala vērtīgā juvelierizstrādājuma, taču mājas svinības jau nu gan nebūtu iemesls gredzena atstāšanai seifā.

Reperis Kanje Vests savu izredzēto bildināja 2013. gadā, un šim notikumam par godu bija izīrējis beisbola parku Sanfrancisko.

14 Foto Kimas Kardašjanas un Kanjes Vesta fotosesijas aizkulises žurnālam „Vogue” +10 Skatīties vairāk

Sešu gadu ilgās laulības laikā Kima Kardašjana un Kanje Vests kļuvuši par četru kopīgu bērnu vecākiem. Vecākajai meitai Nortai ir jau septiņi gadi, dēlam Seintam – seši, meitai Čikāgai nākamnedēļ gaidāma trešā dzimšanas diena, savukārt pastarītim Psalmam šobrīd ir tikai pusotrs gads. Divus jaunākos bērnus pārim iznēsāja surogātmāte, jo veselības problēmu dēļ ārsti Kimai aizlieguši pašai laist pasaulē vēl kādu mazuli.

8 Foto Kimas Kardašjanas un viņas ģimenes kristības Armēnijā +4 Skatīties vairāk

Tikko aizvadīto svētku laikā Kanje nebija līdzās Kimai un bērniem. Runā, ka reperis šo laika periodu pavadījis savā rančo Vaiomingā un nav pat izteicis vēlēšanos atgriezties uz dzīvi Losandželosā pie ģimenes.

20 Foto Kima Kardašjana un Kanje Vests nopērk otru rančo Vaiomingā +16 Skatīties vairāk

“Kima ir nolīgusi slavenību iecienīto advokāti Loru Vaseri un viņi jau uzsākuši sarunas par šķiršanos,” norāda paziņa. Zinātāji arīdzan apgalvo, ka lielākā problēma mantu dalīšanas procesā būs Kardašjanas un Vesta greznā māja Kalabasasā, kas novērtēta 60 miljonu ASV dolāru apmērā. “Šķiršanās ir neizbēgama,” norādījis paziņa. Reperis labi apzinās, ka viņa pagaidām vēl oficiāli laulātā sieva ir sevi izsmēlusi, cenšoties glābt abu laulību un visu sakārtot.

15 Foto Kanje Vests MTV VMA 2015 balvu vakarā +11 Skatīties vairāk