Kimas Kardašjanas un Kanjes Vesta laulība pēc repera jaunākā pieņemtā lēmuma "ir beigusies"

Realitātes šova zvaigzne Kima Kardašjana un reperis Kanje Vests, šķiet, pieņēmuši faktu, ka viņu laulība ir “faktiski beigusies”. Abu plānos neietilpst tuvākajā nākotnē atsākt kopdzīvi zem viena jumta, informē izdevums “The Mirror”.

Realitātes šova “Keeping Up With The Kardashians” 40 gadus vecā zvaigzne joprojām turpina dzīvot Losandželosā kopā ar saviem četriem bērniem, bet viņas vīrs reperis Kanje Vests (43) ikdienu pavada rančo Vaiomingas štatā.

Pāris “šķirtas dzīves” dzīvojot jau vairākus mēnešus. Ģimene zem viena jumta nemitinoties jau kopš brīža, kad, kandidējot uz ASV prezidenta amatu, Vests savā “Twitter” kontā atļāvās publiski kritizēt sievu Kimu un viņas māti Krisu Dženeri.

Kopš tā laika Kima un Kanje maz laika pavadījuši kopā, lai gan “Instagram” centušies demonstrēt savas ģimenes “stiprumu”, pozējot kopīgai fotogrāfijai, kas uzņemta reperim piederošajā rančo.

Taču tas bija pirms trim mēnešiem un kopš tās reizes pāris reti saticies. Turklāt Kanje tuvākajā laikā neplāno pamest Vaiomingu, lai pārceltos atpakaļ uz Losandželosu.

Kāds no paziņām izdevumam “Hollywood Life” izteicies: “Kanje paņēmis laiku un telpu, lai strādātu pats ar sevi, un dzīvo Vaiomingā.”

“Izklausās, ka viņš neplāno tuvākajā laikā atgriezties Losandželosā. Vismaz ne uz pilnu laiku, taču Kimai pret to nav iebildumu.”

“Viņam līdzās ir brīnišķīga atbalsta komanda, un tas dara Kimu mierīgu.”

Vārdā nenosauktais paziņa izteicies, ka reperis jūtas “vislaimīgāk”, dzīvojot Vaiomingā. “Viņš jūtas harmonijā ar sevi, kad ir tur, un Kima dzīvo Losandželosā un vēlas, lai bērni būtu līdzās viņai,” norādījis ziņu pienesējs.

“Viņa ļoti cenšas, lai dzīve būtu normāla. Viņi sazinās katru dienu un viņš bieži komunicē ar bērniem pa tālruni un aplikācijā FaceTime.”

“Šobrīd Kanje ir koncentrējies pats uz savu dzīvi, bet Kima cenšas sabalansēt visu Losandželosā un nodrošināt bērniem normālu dzīvi.”

Šie jaunumi seko mēnesi pēc izskanējušajām runām, ka pārim esot “grūtības” saglabāt laulību.

Tolaik kāds ziņu avots izdevumam “Hollywood Life” izteicās: “Kimai un Kanjem ir nopietnas grūtības palikt kopā kā pārim, un tā tas ir jau krietnu laiku.”

“Taču neizskatās, ka viņa gatavotos iesniegt šķiršanos, vismaz ne tuvākajā laikā.”

“Viņi šobrīd dzīvo šķirtas dzīves, turklāt jau kādu laiku…”

“Tas ilgst jau vairāku mēnešu garumā. Viņi aizvien regulāri sazinās un abi pagaidām šķiet apmierināti ar to, kā ir.”