“Vasarā piedzīvoju nepatīkamus brīžus, taču to vairs negribu pat atcerēties un nevēlos šo notikumu izcelt. Jo dzīvē ir daudz kas nozīmīgāks, par ko domāt. Negribu, lai citi padomātu, ka žēlojos, kāds es nabadziņš, cik slikti man izgājis, ka man atņemti iztikas līdzekļi un tūlīt miršu badu! Nē, nē! Ar mani viss ir kārtībā! Pat diena ir par īsu, lai paveiktu visu ieplānoto, bet šo nepatīkamo atgadījumu esmu jau nolicis pagātnē,” žurnālam "Kas Jauns" uzsver Igo.

Atņem piešķirto pabalstu

Kas tad īsti notika? Visu šo pavasari Igo, kā jau visiem mūziķiem, tika liegta iespēja koncertēt, taču viņam atteica dīkstāves pabalstu. Iemesli šādam lēmumam bijuši dažādi, un viens no tiem – atbalsts no valsts Igo nepienākas tāpēc, ka viņš jau saņem invaliditātes pabalstu. Kad dīkstāves pabalsta izsniegšanas noteikumi tika mainīti, Igo beidzot to dabūja, taču viņam to nācās atmaksāt, jo valsts iestādes vainoja mūziķi it kā negodīgā darbībā – Igo dīkstāves laikā esot strādājis un guvis peļņu, jo visu šo laiku darbojas viņa mākslas un dizaina darbu interneta veikals www.akcentspersonibai.lv. Valsts ieņēmumu dienesta (VID) darbinieki pat veica kontrolpirkumus...

Igo uzsver, ka nav izdarījis pārkāpumu, uz VID pretenzijām iesniedzis plašus paskaidrojumus, taču tie nav ņemti vērā. “No VID nebija nekādas reakcijas. Izņemot to, ka pienāca skarbs vēstījums, ka man šis pabalsts jāatmaksā!” atstāsta Igo, turpinot: “Šādu attieksmi mazāk uztveru kā finansiālu zaudējumu, vairāk uztrauc, ka man kā Latvijas pilsonim diemžēl nav aizmugures, nav valsts, ar kuru šajā brīdī, es uzsveru – šajā brīdī –, varu lepoties, uz kuru varu paļauties. Latvijā cilvēki grūtībās vienmēr palīdzējuši cits citam, aizmirstot visus iepriekšējos pāridarījumus. Kad kādam ir slikti, tauta vienmēr spējusi vienoties un savākties kopā, lai palīdzētu, ziedotu līdzekļus, neraugoties uz to, ka pašiem bieži vien nav tā labākā situācija. Par to nav šaubu!” teic Igo, piebilzdams, ka par savu taisnību vairs nav mēģinājis cīnīties: “Es vienkārši to 315 eiro pabalstu atdevu atpakaļ. Bet diemžēl ne jau ar tām labākajām domām.”

Aicina uz savu izstādi un Cepli

Igo grūtsirdībā neieslīgst, darbu viņam netrūkst. Piemēram, šobrīd Tukumā galerijā "Durvis" skatāma viņa grafikas un dizaina darbu izstāde "Daudz laimes". “Šī ir tikai viena no izstādēm, kas bija ieplānotas. Paldies Dievam, ka vismaz šī notiek! Bija paredzētas vairākas, un viena no galvenajām – Rīgā, galerijā "Putti". Bija iecerēta atklāšana ar publiku, bija plānots, ka pats visu laiku atrastos pie saviem darbiem, stāstītu apmeklētājiem par tiem, kaut ko klātienē jaunu radītu. Taču tas tomēr prasītu diezgan lielu kontaktēšanos ar cilvēkiem, tāpēc jau tad, kad vēl nebija ieviests ārkārtējais stāvoklis un stingrie ierobežojumi, pats sapratu, ka nebūtu īsti pareizi šādu izstādi tagad rīkot. Ar galerijas vadību pieņēmām lēmumu neriskēt un atlikt izstādi uz mierīgākiem laikiem,” paskaidro Igo, piebilstot, ka izstādei Tukumā ir cits formāts: “Tajā nenotika tradicionālā atklāšana. Vienkārši galerijā izvietojām manus darbus, un, ievērojot visus epidemioloģiskās drošības pasākumus, tie ir apskatāmi līdz 21. janvārim.”

Igo aktīvi darbojas arī savā topošajā mūzikas un mākslas centrā "Ceplis". „Protams, "Ceplis" joprojām ir attīstībā. Mana ikdiena paiet te: ir dienas, kuras veltu fiziskiem darbiem – iekārtoju telpas, savedu kārtībā dārzu –, ir dienas, kad pieņemu apmeklētājus, ir dienas, kad darbojos pie sava darbagalda. Man šeit ir visa nepieciešamā tehnika, lai varētu sacerēt jaunas kompozīcijas un ierakstīt tās,” stāsta mūziķis, esot pateicīgs, ka viņam ir šis "Ceplis", kur Covid-19 pandēmijas laikā var patverties: “Cenšos pēc iespējas mazāk doties sabiedrībā. Un šajā ziņā "Ceplis" ir ļoti pateicīga vieta. Protams, ja kāds uz "Cepli" atbrauc, tad, ievērojot visas drošības normas, es vadu ekskursijas, palīdzu izvēlēties kādu "Ceplī" tapušu dizaina priekšmetu, kas var noderēt gan ikdienā, gan pie svētku galda, gan kā dāvana tuvajiem. Rūpīgi sargājam gan sevi, gan ciemiņus, bet esam atvērti apmeklētājiem!”

Aicina būt atbildīgiem

Atšķirībā no dažiem citiem mūziķiem, Igo nav starp tiem, kas uzskata, ka vīrusa pandēmijas laikā sejas maskas ierobežo brīvību, un aicina atcelt visus ierobežojumus. Tieši pretēji, Igo ar sapratni attiecas pret šā brīža situāciju, taču ir dusmīgs uz tiem, kas bravūrīgi ignorē pat mazākos piesardzības pasākumus. “Es uzskatu tā – sargā sevi, un Dievs tevi sargās! Bet pats būtiskākais ir viena lieta, ko daudzi mūsu līdzpilsoņi nesaprot. It sevišķi gados jaunāki cilvēki. Iespējams, kaut kas nogājis greizi viņu audzināšanā, taču šie cilvēki ir bezatbildīgi. Neatkarīgi no tā, vai mīli šo valsti vai ne, vai atbalsti valdību vai ne, jebkuram ir jārēķinās ar saviem līdzpilsoņiem."

"Ir jāsaprot, ka, ja arī paši, būdami gados jauni un spēcīgi, pārcieš šo Covid-19 bez simptomiem vai arī viegli izslimojot, viņi tik un tā ir šā vīrusa nēsātāji un var inficēt citus, tā sagādājot sāpes un ciešanas līdzcilvēkiem. Šāda rīcība ir milzīga bezatbildība. Mēs varam piekrist vai nepiekrist kaut kādiem norādījumiem, veiklākiem vai mazāk veikliem valdības rīkojumiem un ierobežojumiem, bet vienai lietai sen jābūt skaidrai – šis vīruss eksistē. Un diemžēl tas izplatās nežēlīgā ātrumā, tāpēc cilvēkam, kurš iziet sabiedrībā, jābūt atbildīgam. Cilvēkam, dzīvojot sabiedrībā, ir jārēķinās ar citu interesēm! Tas ir jāsaprot. Ja neesi tam gatavs, tad pašizolējies un dodies dzīvot mežā līdz brīdim, kad pasaulē dzīve atgriezīsies ierastajās sliedēs. Bet, ja esi izvēlējies dzīvot sabiedrībā, tad jābūt atbildīgam pret citiem!” strikts ir mūziķis un mākslinieks Igo.

