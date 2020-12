Vai Daneviča un Kaimiņš gatavojas kļūt par vecākiem? Dārta cenšas šīs runas atspēkot

Vēl pavasarī aktrise Dārta Daneviča nebija gatava apstiprināt, ka pēc šķiršanās no Dailes teātra aktiera Niklāva Kurpnieka ir ļāvusies romantiskām attiecībām ar kādreizējo aktieri, Saeimas deputātu Artusu Kaimiņu, taču jau drīz abi soctīklos publiskoja kopīgus fotomirkļus, vairs neslēpjot savu kopābūšanu. Nu viens no apspriestākajiem tematiem kultūras un politiķu aprindās ir, ka jaunais mīlas pāris esot sava pirmdzimtā gaidībās.

Sākumā vēstīja, ka abus vieno politika

Maija sākumā Jāņa Krīvēna veidotajā "YouTube" raidījumā "Pāļa bazārs" Dārta Daneviča, aicināta pastāstīt, vai patiesi viņai izveidojušās attiecības ar politiķi Artusu Kaimiņu, bija noslēpumaina. Viņa nenoliedza, ka ar Kaimiņu ir tikusies, taču arīdzan vairījās apstiprināt, ka abus vieno ciešākas attiecības. “Viņš ir mans kolēģis no Nacionālā teātra laikiem. Mēs ar Kaimiņa kungu satikāmies politisku iemeslu dēļ, lai pārrunātu mūsu politiskās stratēģijas, jo es, iespējams, apsveru...” nopietnā intonācijā, taču saminstinoties, tā nepabeidzot teikumu, bilda Dārta, pēc mirkļa precizēdama, ka ar Kaimiņu apsprieduši politiskos jautājumus “par iespējām nākamajās vēlēšanās”. Kad medijos izplatījās virsraksti par to, ka aktrise pavēstījusi par plāniem veidot politiķes karjeru, Dārta Daneviča gan to kategoriski noliedza, nosaucot tās par viltus ziņām.

Satuvinās gan paši, gan abu trīs suņi

Jau vasarā abi savu mīlu vairs neslēpa. Lai gan Artuss paziņoja, ka personīgo dzīvi publiski neiztirzās, tieši viņš soctīklos regulāri vēstīja par kopīgo jauki pavadīto laiku ar Dārtu romantiskos izbraucienos pa Latviju, kā arī sajūsmināja sava profila sekotājus ar mīļbildēm, kurās mājoklī omulīgi un draudzīgi dzīvojas viņu trīs suņi – Kaimiņa Borhess un Dārtas mīluļi Munks un Hoopers.

Kad 8. jūlijā Dārtai bija dzimšanas diena, gaviļniece Artusam Kaimiņam veltīja sirsnīgus vārdus "Instagram": “Mans jaunais gads. Šī ir ļoti īpaša dzimšanas diena. No pirmās tās minūtes līdz pat šim brīdim ieskaitot. Paldies tev, Artuss, tu esi mana svētku sajūta. Un – lai piepildās novēlētais.”

Arī, atbildot uz fanu jautājumiem "Instagram" īsajos stāstiņos, Dārta vairs necentās izlocīties no intereses par viņas jaunajām attiecībām. Aicināta nosaukt Artusa trīs labākās īpašības, Dārta atbildēja: “Sirsnība, vīrišķība jeb vēlme parūpēties, aizstāvēt un iepriecināt, kā arī spēja ieklausīties.” Savukārt, vaicāta, vai nākotnē vēlas bērnu, Daneviča samulsa un acumirklī jautājumu pāradresēja mīļotajam: “Artuss, tev jautā!” Vai klusēšana saprotama kā piekrišana un vai nudien jau dažus mēnešus pēc attiecību uzplaukšanas pāris nobriedis kopīgam bērnam, neviens no mīlniekiem neizskaidroja. Taču šoruden ar lielu sparu uzbangojušas runas, ka Kaimiņam un Danevičai patiesi esot gaidāms ģimenes pieaugums. Var teikt, ka tas jau kopš novembra vidus ir viens no apspriestākajiem tematiem kā Dārtas darbavietā Dailes teātrī, tā arī starp Artusa kolēģiem politiķu aprindās. Kad žurnāls "Kas Jauns" vaicāja pašai Dārtai, vai tiesa, ka abiem ar Artusu ir gaidāms priecīgs notikums ģimenē – bērniņš –, aktrise, kas vēl nesen lika nojaust par politiskās karjeras veidošanas plāniem, strikti atbildēja: “Pavisam noteikti neapstiprinu šādu informāciju, kā arī lūdzu respektēt manas tiesības uz privāto dzīvi.”

Sadusmo Kaimiņa atkārtotā saukšana pie kriminālatbildības

Kad novembra izskaņā ģenerālprokuratūra Saeimā nogādāja lūgumu dot piekrišanu Saeimas deputāta Artusa Kaimiņa saukšanai pie kriminālatbildības, lēmuma saturs nepārprotami sadusmoja aktrisi Dārtu Daneviču, kas sparīgi metās mīļoto aizstāvēt.

Atgādinām, ka Kaimiņam izvirzītā apsūdzība mainīta uz “maigāku” pantu. Proti, ja sākotnēji kriminālvajāšana tika rosināta par grāmatvedības noteikumu pārkāpšanu mantkārīgā nolūkā, kas radījis būtisku kaitējumu, tad nu to rosināts celt vienkārši par grāmatvedības noteikumu pārkāpšanu.

Daneviča savu sašutumu pauda sociālajā vietnē "Twitter": “Paga, bet es nesaprotu – “par grāmatvedības noteikumu pārkāpšanu bez mantkārīga nolūka” Artusu aizturēja, lika pasēdēt aiz restēm un GADIEM izsūca nervus un naudu aizstāvībai? Par, IESPĒJAMS, kļūdu grāmatvedībā BEZ NOLŪKA? O-ou. Kas tad sagaida mūs – tos, kam ir mantkārīgi nolūki?"

Abi mainījuši vecāku dotos vārdus

Starp citu, Artusu Kaimiņu un Dārtu Daneviču vieno ne tikai interese par politiku, aktiera profesija un neizmērojama mīlestība pret suņiem, bet arī tas, ka abiem pagātnē ir atsacīšanās no vecāku dotā vārda. Proti, 2015. gada janvārī, Kaimiņš, kura īstais vārds ir Arturs, oficiāli mainīja vārdu uz Artuss – savu līdzšinējo pseidonīmu. Politiķis gan atklāja, ka viņa mammai šis vārda mainīšanas lēmums nav gājis pie sirds.

Savukārt Dārtas Danevičas īstais vārds savulaik bija Inese. Kā iepriekš presē skaidroja aktrise, vārdu Inese uz Dārta arī dokumentos viņa mainīt izvēlējusies tāpēc, ka tas daudz vairāk atbilst viņas būtībai, nekā “maigā” Inese.

